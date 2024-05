Champions League: el Borussia Dortmund baja al PSG y da un paso hacia la final de Wembley

En el afán de llegar a la final de Wembley del próximo 1° de junio, el Borussia Dortmund quedó un poco más cerca este miércoles. En el impresionante Signal Iduna Park y esa “muralla amarilla” de su fanaticada, que genera un ambiente increíble ante cada partido de local, el club alemán venció 1-0 al Paris Saint-Germain en la ida de las semifinales de la Champions League.

Si había un concepto que se podía utilizar en la previa era contraste, porque ambos elencos atraviesan por realidades opuestas. El Dortmund es el quinto en la Bundesliga, a 24 puntos del campeón Bayer Leverkusen, y hoy su presencia en la próxima Champions no es segura. Por su parte, el PSG ya es el monarca de la Ligue 1 nuevamente (no hay novedad) gracias a la derrota del Monaco el fin de semana. Son conocidos porque se enfrentaron en la fase grupal y los dos elencos eliminaron en cuartos a rivales españoles (el Atlético de Madrid y el Barcelona, respectivamente).

Los parisinos tienen en frente una nueva oportunidad para sacarse la espina de no concretar el gran anhelo que se forjó desde el desembarco de los capitales qataríes al control del club: ser el campeón de Europa. En este periodo con Nasser Al-Khelaifi al mando, solo una vez se metió en la final (2020), la que perdió con el Bayern Múnich en plena época del Covid-19. Se encomendaron a Kylian Mbappé, el as de espadas, quien no tuvo su jornada más brillante.

De inicio apretado, la primera parte tuvo a un Dortmund que no estaba cómodo con la disposición de la visita, de ir a disputarle la posesión del balón. Eso sí, el PSG de Luis Enrique no generaba riesgo en el área rival. De hecho, durante el primer tiempo no tuvieron remates a portería. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Edin Terzic fueron emparejando las acciones, encontrando espacios y atacando por fuera con el trabajo de Sancho, por la derecha, y de Adeyemi, por la izquierda. Los punteros hicieron un trabajo físico encomiable, por toda la banda.

El equipo amarillo y negro fue más eficaz en los 45′ iniciales, más allá de que el trámite del encuentro no pasaba por ellos. En los 36 minutos, llegó la apertura del marcador con el tanto de Niklas Füllkrug, quien recibe un pase largo, controla y saca un remate con la pierna zurda para batir a Donnarumma. Marquinhos quedó enganchado y habilitó al espigado centrodelantero, quien ha dejado en la banca al franco-marfileño Sébastien Haller. Incluso, el Borussia Dortmund pudo aumentar la diferencia antes del descanso, pero falló en la definición.

¿Y Mbappé? El astro francés fue anulado durante la primera parte por la defensa germana. Luis Enrique lo instaló por el centro del ataque, ocupando la demarcación del 9, con los matices propios de su juego. No pudo sacarle rédito a la explosividad y a la exuberancia física cuando arranca en velocidad. En el segundo lapso apareció más en el partido, sin moverse de la ubicación antes mencionada.

FOTO: REUTERS

En los 51′ fue la primera ocasión de riesgo a favor del PSG, un doble tiro en el palo. Precisamente, uno de ellos fue de Mbappé, que casi provoca el empate. Luego, en los 55′, Fabián Ruiz se lo perdió solo, rompiendo desde el medio. No impactó bien la pelota. El París controlaba las acciones y al Dortmund no le molestaba compactarse para salir rápido.

El panorama era abierto. Daba la sensación de que iba a llegar otro gol, en cualquiera de los arcos. Tanto el 1-1 como el 2-0 eran factibles y se podían ajustar a lo que el partido entregaba. Por ejemplo, a 10′ del final Dembélé se perdió el empate, elevando un remate de frente al arco de Kobel.

Si bien se trata de una diferencia mínima, el Borussia Dortmund da un paso hacia la gran definición de la Champions. El BVB no llega a una final de la Liga de Campeones desde 2013 (justamente en Wembley), cuando Jürgen Klopp era el técnico y tenía a jugadores como Lewandowski y Gündogan. La revancha se jugará el próximo martes 7, en Francia. Al día siguiente es la vuelta del choque entre Real Madrid y Bayern Múnich, que igualaron 2-2 en Baviera este martes.