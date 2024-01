“Messi me felicitó por haber llegado a Colo Colo”: Arturo Vidal revela contacto con la Pulga tras fichar en el Cacique

La llegada de Arturo Vidal a Colo Colo produjo un alto impacto. No solo entre los hinchas del Cacique ni a nivel nacional. Si bien los primeros colmaron las redes sociales de comentarios y no se despegaron de la transmisión que mostró al Rey en su primer contacto con el Cacique y hasta los fanáticos de otras escuadras no pudieron mantenerse al margen, hay que agregar que desde todas partes del mundo estuvieron pendientes de su arribo.

La última consideración abarca, también, a los amigos que ha cultivado el Rey a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria en el primer nivel mundial. Desde que se concretó su regreso al club que le vio nacer, el oriundo de San Joaquín no ha parado de recibir saludos y llamadas. La lista la encabeza Lionel Messi.

El saludo

Vidal y Messi generaron una estrecha relación en su paso común por el Barcelona. El Rey logró instalarse en el círculo de confianza del astro argentino, que completan otros astros de una alcurnia similar. La señal más potente, de hecho, está dada por el reencuentro de la mayor parte del grupo en el Inter Miami, donde ahora conviven el transandino, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Vidal, de hecho, ha sido relacionado en más de una ocasión con el equipo estadounidense.

Vidal reveló a las redes sociales del Cacique que recibió mensajes y llamadas de ese selecto colectivo. “Con Leo hablamos siempre. Ahora me felicitó por haber llegado a Colo Colo”, consigna en el caso del argentino.

Luego, amplía la lista. “Leo, Luis, Jordi, Busquets. Son amigos con los que todavía hablamos. Tenemos un grupo. Me felicitaron por haber llegado a Colo Colo”, sostiene el mediocampista en la conversación con las plataformas del Cacique.