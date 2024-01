Elías Figueroa enciende el debate con Arturo Vidal: “Real Madrid me mandó un avión, pero preferí volver a Chile en un buen momento y no al final de mi carrera”

El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo remeció el mercado local y reabrió el debate sobre quién es el mejor jugador en la historia del fútbol chileno. Y uno que tiene mucho que decir en este último ámbito es Elías Figueroa.

El defensa que triunfó en Brasil y que fue premiado en múltiples oportunidades por su talento entregó su posición y aclaró que no le molesta la constante comparación que se hace de ambas carreras. “No, no me incomoda. Yo hice lo mío, fui elegido tres veces como el mejor jugador de América y dos veces elegido el mejor jugador del mundo”, sentenció en radio ADN.

Y aunque no se adjudicó el cetro que muchos le entregan al refuerzo del Cacique, sacó a relucir una vivencia que pareció una indirecta contra Arturo Vidal, quien volvió a Colo Colo con casi 37 años. “Yo tenía para irme al Real Madrid, que incluso mandó un avión a buscarme, pero preferí volver a mi país en un buen momento y no llegar al final de mi carrera, como muchas veces se dice”, apuntó.

Elías Figueroa fue sindicado varias veces como “el mejor central del mundo” en la década de los 70, es ídolo en el Inter de Porto Alegre, fue elegido el mejor jugador del fútbol brasileño y también fue el más talentoso en el campeonato uruguayo. Por si fuera poco, dio vueltas olímpicas en ambos países y también en Chile (con Palestino), cuando regresó.

Por su parte, Vidal fue campeón en tres de las cuatro ligas más poderosas del orbe (Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania y LaLiga de España), fue finalista de la Champions League, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, bicampeón de América con la Selección y considerado en la década pasado como el mejor volante central del planeta.

“Arturo será un aporte para el fútbol chileno, eso es importante. Seguramente el público va a exigir mucho, pero él es un gran jugador, así que es un verdadero aporte y un ejemplo para los demás muchachos”, alabó el exzaguero.

Luego, el ídolo del cuadro árabe detalló que “el fútbol chileno se potencia con la llegada de jugadores como Arturo y eso también hace que vaya más público al estadio” y llamó al resto de la Generación Dorada a retornar al país. “Creo que Chile está en condiciones de recibir a grandes jugadores y otros nombres como Arturo que puedan venir, eso es importante para el Campeonato Nacional”, concluyó.