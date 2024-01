De la U a la Primera División de España: Mauricio Pellegrino asume importante desafío en LaLiga

No alcanzó a estar ni un mes cesante y pasó de dirigir en el Campeonato Chileno a la Liga de España. Ese fue el salto que se pegó Mauricio Pellegrino, tras su fallido paso por Universidad de Chile.

El adiestrador argentino firmó en Cádiz Club de Fútbol y su principal objetivo será salvarlo del descenso (se ubica antepenúltimo con 15 unidades). “Siento que el equipo está vivo, porque lo he visto competir muy bien... Los jugadores lo dan todo a pesar de una racha muy difícil, pero confío que -a pesar de estos difíciles momentos- es posible darle la vuelta a la situación”, aseguró el adiestrador en su presentación oficial.

Ceremonia dónde habló de todo, menos de su paso por la U. Institución dónde tuvo un gran primer semestre (llegó a estar entre los líderes del torneo) y una segunda parte del año para el olvido: ni siquiera logró clasificar a una copa internacional.

No obstante, fue llamado desde Europa para que intente dar vuelta la racha negativa por la que pasan los amarillos, quienes no ganan un partido desde el 1 de septiembre del año pasado (3-1 al Villarreal). “La racha ha va generando un clima en el ambiente y en los jugadores y lo que hay que tratar de hacer es mejorar deportivamente, no tienen que hacer nada que no sepan hacer”, verbalizó el nacido al otro lado de la cordillera.

Cabe recordar que Pellegrino antes de venir a nuestro país, ya había pasado por tres clubs hispanos (Valencia, Deportivo Alavés y Leganés), no obstante, prefirió hablar de lo que hará desde ahora. “Recién hablamos que en el fútbol lo que hiciste ayer no vale. El deporte es un vehículo para ser mejor persona cada día. Espero ser una mejor versión de entrenador, ayudar a los jugadores. Yo creo ser siempre mejor porque me considero un aprendiz y me encanta el reto del Cádiz”, aseveró.

Por último, el cordobés habló de cómo se siente al tener su primer encuentro en tan poco tiempo (juega el domingo ante el Athletic). “Es la primera vez que me toca dirigir un partido a los tres días de trabajo pero los desafíos me han gustado siempre y éste lo veo grandioso. Eso me ha hecho cargar la maleta y llegar lleno de ilusiones para tratar de lograr el objetivo”, concluyó.