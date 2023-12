El dolor de Mauricio Pellegrino en su adiós de la U: no acepta preguntas y desliza crítica contra Azul Azul

Era un secreto a voces pero hoy la U lo hizo oficial: Luego del triunfo 3-2 sobre Ñublense en el estadio Santa Laura por la última fecha del Campeonato Nacional, Universidad de Chile informó -a través de un breve comunicado- que el entrenador del primer equipo, Mauricio Pellegrino, no continuará como DT azul con miras a la temporada 2024.

Por eso es que el adiestrador argentino aprovechó de agradecer al entorno del club por este año al mando del plantel de honor: “Todos saben que hoy ha sido mi último partido, así que simplemente quería agradecer a toda la institución. El año que viví fue fantástico, así que agradezco al club por la oportunidad de trabajar. También le agradecí a mis jugadores, y ahora lo hago públicamente, por todo el año. También al equipo que hay detrás del equipo, porque hay un montón de gente que trabaja para que los jugadores puedan salir al campo y tengan todo lo que necesita un equipo profesional”, comenzó diciendo el estratega.

Asimismo, el trasandino extendió sus saludos “a la gente por habernos acompañado. Como hemos terminado hoy, fue una bendición, un regalo después de una temporada tan difícil en todos los aspectos”, agregó.

En ese sentido, el ex defensa central aprovechó de repasar lo que fue el 2023: “Lo que más me llevo es cómo han competido los jugadores, cómo han trabajado aún en adversidad, así que hemos aprendido muchísimo. Me hubiera gustado dejar a la institución en una situación mejor, pero tengo la tranquilidad de que dimos todo en cada semana, hemos competido y puedo decir que el próximo año la institución tiene muchas más certezas que las que teníamos nosotros a principios de año”.

De ese modo, Pellegrino enfatizó que “el gran logro para mí es que los chicos hoy juegan con ilusión de jugar al fútbol, y cambiamos el miedo por ilusión. Al inicio había miedo por el clima, la adversidad, y eso para mí es un gran triunfo que hemos logrado entre todos”, recalcó.

“La U tiene madera en el vestuario para ser un equipo cada vez mejor. El año próximo así va a ser porque me lo han demostrado y han visto cómo se ha terminado a pesar de muchos vaivenes”, añadió.

Finalmente, Pellegrino reiteró sus agradecimientos “a los hinchas por el afecto que me muestran en cada rincón (...). Sin duda que se trata de un club especial, y me llevo un recuerdo fantástico”, concluyó, para luego despedirse de los reporteros presentes, de quienes no aceptó preguntas.