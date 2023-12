La U sentencia el adiós de Pellegrino: Azul Azul le informa al técnico que no le renovará contrato

“Respecto al futuro, no he tenido ninguna conversación y el silencio también es una posición. El silencio también es una actitud. No decir nada y no hacer nada, también es una postura”. Con esas palabras, Mauricio Pellegrino se refería a su continuidad en la U, antes de perder el duelo con Cobresal y prácticamente quedar fuera de la pelea por un boleto a las copas internacionales.

Pero el mutismo se acabó y Azul Azul habló: Pellegrino no seguirá en el club universitario el próximo año. La dirigencia de la concesionaria estudiantil se reunió con el cordobés este miércoles y le comunicó que su contrato, que expira el próximo 31 de diciembre, no será renovado.

Por lo tanto, el cordobés dirigirá su último encuentro este sábado, cuando la U enfrente a Ñublense en el estadio Santa Laura (18 horas) e intente forzar el milagro que los clasifique a la Copa Sudamericana. “Sabemos que no dependemos de nosotros, pero ojalá se nos den los otros resultados”, aseguró Lucas Assadi en las redes sociales del club.

Y la joven promesa tiene razón, porque para cumplir con el único objetivo que se había planteado el club para esta temporada, los estudiantiles deben triunfar y después esperar dos resultados: que La Calera le gane a Universidad Católica y Magallanes desciende a la Primera B. Recién ahí se podrán asegurarse un espacio en el segundo torneo más importante de clubes de Sudamérica.

El peor de los últimos años

La salida del DT se da básicamente por los malos resultados obtenidos en el segundo semestre de este año. Los mismos que dejaron una estadística para el olvido y posicionaron a Pellegrino como el peor estratega de la U desde el año 2010, si se considera solo a los entrenadores que pudieron estar, al menos, una temporada completa.

Ante Ñublense, el argentino completará 30 partidos disputados, y aunque consiga una victoria no podrá superar a quien ostentaba el último lugar, Martín Lasarte. El uruguayo dirigió todo el 2015 y en 32 partidos jugados obtuvo 12 triunfos, 7 empates y 13 derrotas. Una victoria más de lo que podría lograr el transandino, si es que derrota a los chillanejos, pero también podría poseer la misma cantidad de frustraciones, si es que cae en el Santa Laura, ya que que Pellegrino tiene 10 celebraciones, 7 empates y 12 derrotas en los 29 encuentros que ha disputado hasta ahora.

Mauricio Pellegrino también confirmó una tendencia que se ha dado con los entrenadores desde que Gerardo Pelusso tomó a los azules el 2010. El rioplatense dirigió 36 encuentros en el Campeonato Nacional y logró ganar 20 veces, igualar en cinco ocasiones y perder en 11 oportunidades.

Un éxito que consumó Jorge Sampaoli, con tres campeonatos en dos años y un trofeo continental (Sudamericana 2011), ya que en ese tiempo se jugaba Apertura y Clausura. Pero tras él vino el ya mencionado Lasarte y después Ángel Guillermo Hoyos. Quizás el último indicio de regularidad, ya que Hoyos logró una vuelta olímpica, el año 2017, y consiguió ganar 18 veces, igualar en seis y perder las otras seis.

Por su parte, Pellegrino ha conseguido 37 puntos de los 87 que ha disputado en el torneo y posee un rendimiento de 42,53%. Aunque le gane a los chillanejos, sumará más derrotas que victorias en la temporada (10 ganados, siete empatados y 12 perdidos, hasta ahora).

Los otros nombres que se van

En el Centro Deportivo Azul ya se manejan los nombres de Francisco Meneghini, quien actualmente dirige a Everton, y de Gustavo Álvarez, quien pelea el título con Huachipato. Más atrás están Gabriel Milito y Fernando Gago para reemplazar al actual DT.

Cualquiera de ellos deberá pensar en una renovación del plantel estudiantil, pues la gerencia técnica, a cargo de Manuel Mayo, ya decidió los nombres que se irán junto con el estratega. Yonathan Andía y Nery Domínguez abandonarán el CDA y Luis Casanova puede seguir sus pasos, aunque hay una conversación pendiente con el jugador.

También se evalúa la posibilidad de mandar a préstamo a Emmanuel Ojeda, el cual tiene contrato, pero utiliza un cupo de extranjero y la idea es darle proyección a canteranos como Renato Cordero. Lo del cupo también afecta a Cristian Palacios, quién está en evaluación y depende mucho de cuándo termine su proceso de nacionalización (puede ser en enero).

Franco Lobos tampoco será renovado y Bastián Tapia, Bastián Ubal y Mauricio Morales, que vuelven de sus respectivo préstamos, deberán ser visado por el nuevo técnico.