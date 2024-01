“Hay que invertir para ganar”: Arturo Vidal llega a Colo Colo golpeándole la mesa a Blanco y Negro

Arturo Vidal tuvo su primera conferencia como refuerzo de Colo Colo. Una alocución en la que el volante reconoció su emoción de regresar al equipo y planteó sus objetivos como nueva estrella de los albos.

“Estoy muy feliz de volver a casa casi 17 años, con muchos sueños cumplidos afuera. Vengo feliz, era el momento del volver. Llego en un momento muy bueno, tras una recuperación a la perfección y espero seguir demostrándolo en mi carrera, para dejar a Colo Colo lo más alto. Llevarlo a lo alto en Sudamérica. Hacer crecer al futbol chileno y a la selección chilena. Tuve oportunidades de firmar en muchos equipos. Pero siempre mi decisión clara fue la de volver a Colo Colo”, dijo el de San Joaquín.

El seleccionado chileno, seguramente, será uno de los referentes en esta nueva etapa de su carrera. Una situación que toma con seriedad y mucha responsabilidad, tal como lo entiende.

“Trato de sentirme orgulloso, trato de que los jugadores me conozcan día a día, se preparen como yo lo hago. Demostrarles porqué me ha ido tan bien afuera. Me siento orgulloso de todo lo que he hecho. Ahora somos compañeros, tal vez no verán la parte tan linda, pero quiero que me conozcan día a día. Espero más ídolo de ellos”, advirtió el King.

Asimismo, agregó que “tengo muchos recuerdos acá. Todo ha cambiado mucho, he venido con la selección y es diferente. Son muchas cosas lindas, llegué a los 12 años y ahí hice mi carrera, espero ser importante en estos títulos que ganemos con Colo Colo, espero sean muchos. He sido líder en todos los equipos que estuve y quiero serlo acá en Colo Colo”.

Pero la teleserie de su llegada se prolongó por casi dos semanas. Un periodo de muchos tira y afloja, donde en más de una ocasión el regreso del centrocampista se alejó de Macul.

“Las negociaciones siempre son así, estresantes. Uno quiere que todo sea rápido pero las conversaciones son largas. Hay muchas cosas que armar, pero estoy feliz de firmar a Colo Colo. Ya se logró acuerdo, las partes estamos bien y ahora tenemos que estar juntos. Ahora solo hay que darle muchas alegrías al equipo”, aclaró el futbolista.

Además, el volante se emocionó tras recordar sus inicios en Macul: “Me acuerdo cuando venía en bicicleta, muchas veces en los cortes de cadetes uno se preocupaba. En el primer equipo viví momentos maravillosos. Soy un jugador más maduro, que le ganó a la vida y a muchos otros jugadores en el extranjero. Me hizo recordar desde que empecé al jugador que soy ahora”.