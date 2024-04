El crudo relato de Nico Williams tras sufrir insultos racistas en España: “He escuchado sonidos de mono”

LaLiga protagoniza un nuevo escándalo. El triunfo del Atlético de Madrid sobre el Athletic Club de Bilbao estuvo marcado por un hecho condenable. El delantero vasco Nico Williams fue víctima de insultos racistas por parte de la hinchada colchonera.

El árbitro paralizó por unos minutos el duelo luego de que Iñaki, hermano mayor del afectado, le advirtiera de lo sucedido. Incluso, los propios jugadores rojiblancos le pidieron a su fanaticada que se calmara. No obstante, los forofos silbaron cada intervención del jugador luego de que este les anotara y realizara una celebración reivindicadora al mostrarles el color de su piel.

Nico Williams se refirió al hecho al finalizar el partido y explicó su festejo: “He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono. Han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes. Espero que esto vaya cambiando poco a poco. Lo celebré así, con rabia. No es normal que te insulten por tu color de piel”.

En tanto, Koke, capitán del Atlético de Madrid, le entregó su apoyo: “Si ha pasado algo con Nico, mandarle mucho ánimo. En nuestra sociedad gente que insulte no tiene cabida”.

El tajante mensaje de Iñaki Williams

Iñaki Williams, compañero y hermano mayor de Nico, fue el primero en percatarse de lo sucedido y quien le avisó al juez Martínez Munuera de la situación. En ese sentido, después del partido, el delantero habló sobre la situación que afectó a su pariente: “Sabía que si mi hermano hace eso, es que algo ha pasado. Le han hecho la onomatopeya del mono. Eso no se tiene que ver en el fútbol ni en la vida en general. El árbitro ha estado muy bien interviniendo. Luego, la gente pitaba a mi hermano cada vez que tenía el balón, no lo entiendo. Hay que pitar al que insulta, no a la víctima”, señaló

“Me da bastante pena que tenga que dar este tipo de mensajes. Es un deporte de niños, hemos crecido jugando al fútbol. La esencia de este deporte tiene muchas cosas positivas y hay que dar ejemplo. Esto tiene que acabar ya. Hay que alzar la voz y acabar con esta lacra”, finalizó en conversación con DAZN.