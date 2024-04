Tiago Nunes procura encontrar el camino con la UC: “Nuestra búsqueda, en este momento, es por la regularidad”

Universidad Católica deja atrás la dura caída ante Colo Colo y vuelve a festejar. Los cruzados volvieron a festejar y se impusieron en su visita a Deportes Copiapó.

En ese sentido, el técnico Tiago Nunes valoró lo realizado por sus pupilos y destacó lo propuesto por el León de Atacama: “Fue un partido disputado, duro, difícil. Ya imaginábamos que sería un partido así porque en los últimos dos partidos local Copiapó había ganado”, inició el estratega brasileño.

“Acá siempre son partidos durísimos. Fue friccionado, un partido de mucha disputa física. Copiapó es un equipo que genera situaciones y defensivamente, al final, fuimos un poco más consistentes. Ofensivamente generamos lo suficiente para ganar el partido. Me quedo con buenas sensaciones. Felicitar a los jugadores por el esfuerzo, por todo el trabajo y a seguir así, creciendo partido a partido”, complementó.

La autocrítica del DT

Nunes explicó la inédita oncena que alineó, apelando únicamente a “cambios tácticos”. Además, aseguró que aún les falta trabajo para encontrar un rendimiento óptimo: “Todos los jugadores tienen que tener sus chances de jugar. Hoy tuvimos bastantes cambios en relación a la última alineación. A partir de eso voy conociendo a los jugadores y sabiendo quiénes se complementan más en la cancha”, indicó.

A pesar de “las buenas sensaciones”, el entrenador también realizó una autocrítica. “Hemos tenido buenos momentos durante los partidos, pero no hemos sido consistentes todo el tiempo, no fuimos regulares. Nuestra búsqueda, en este momento, es por la regularidad, tanto defensiva como ofensiva. Dentro del general, volvemos a ganar después de sufrir una derrota en un clásico. Nos falta tener más tranquilidad en algunos momentos para cerrar partidos y tener un poco más de madurez”, señaló el DT cruzado.

Nunes explicó el mal inicio del cuadro de la franja, dándole el mérito a los locales: “Nos faltó un poco más de entender el ritmo del partido, en una cancha buena donde se puede asociar. Técnicamente no hemos hecho un buen partido, principalmente en el primer tiempo. Después, en el segundo, hemos mejorado”, dijo.

“Copiapó es un buen equipo, no debería estar en esa posición en la tabla. Es un equipo que genera situaciones, impone un ritmo físico en sus rivales. No diría que la cancha afectó en el partido, no me gusta utilizar ningún tipo de excusas para justificar nada”, añadió.

“Tuvimos que adaptarnos durante los primeros minutos para entender el ritmo de la cancha, cómo hacer un pase, cómo controlar mejor. Somos un equipo que conduce mucho la pelota, pero nada que se pueda justificar para marcar diferencias en el partido. Me quedo más con la sensación de que Copiapó tuvo un inicio muy bueno y después con el pasar de los minutos, entramos en el partido. A partir de ahí controlamos la posesión. Nos faltó profundizar un poco más, ser más agresivos y terminar con más calidad las jugadas”, finalizó el brasileño.