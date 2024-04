Tiago Nunes se defiende de la denuncia que lo complica en la UC

Tiago Nunes se alista para guiar a Universidad Católica en su próximo desafío por la décima fecha del Torneo nacional. El conjunto cruzado debe viajar hasta el norte para medirse contra Deportes Copiapó en el marco de la décima fecha del Torneo Nacional.

Este será un duelo clave para retomar el bue camino después de la última derrota en el clásico contra Colo Colo que además puede traerle consecuencias al DT. Esto, pues el árbitro del partido contra el Cacique, Héctor Jona, denunció al técnico y a Rodrigo Valenzuela por el mal uso de una tablet en la banca.

“Entre los minutos 87:20 y hasta el 87:27 se ve claramente al Sr. Tiago Nunes (DT) y al Sr. Rodrigo Valenzuela (EA), ambos de U. Católica, haciendo mal uso de un recurso tecnológico (tablet)”, denunció el réferi.

Además, Jona los acusó de usar estas imágenes “para desaprobar decisiones arbitrales, infringiendo lo indicado en el Capítulo VI del Manual de Competiciones, el inciso 10 del artículo 51 de las bases del torneo y el punto 4 de la Regla N°4 de las Reglas de Juego”.

Sobre esto, Nunes se defendió en la conferencia de prensa previa al duelo contra el León de Atacama, señalando que “me sorprende ese tema. Al final utilizamos una cámara táctica en vivo para tener un panorama general de lo que sucede en la cancha para ver dónde se puede sacar ventaja, donde estamos sufriendo. Me parece que es un tema que debería ser tratado de manera más natural”.

“Voy a dejar esto a cargo del club y si el club necesita que yo esté presente, voy a estar disponible. Me parece un tema normal y ojalá pueda ser tratado de esa forma”, remarcó.

Sobre el duelo que se llevará a cabo en el pasto sintético del estadio Luis Valenzuela, comentó que “por lo que he evaluado, veo que se puede jugar bien ahí. No va a ser un impedimento para poder jugar bien. Es un rival duro, porque su condición no es buena en la tabla y en sus últimos dos partidos como local obtuvo la victoria. Es un equipo duro que saca ventaja como local. Sabemos que son dos equipos complicados. Estamos con el objetivo de estar en la parte de arriba de la tabla. Tenemos que estar pensando en salir a buscar los tres puntos”.

“Hay diferentes tipos de canchas sintéticas. Incluso es mejor para jugar muchas veces, porque siempre está en buenas condiciones. Tuve la oportunidad de trabajar en Botafogo y al final también es un pasto perfecto. Entrenamos ahí. Si el pasto es de esta calidad, es perfecto. Hay pastos que son distintos, pero al final si se pueden conectar pases y se puede jugar bien, no hay excusas por ello”, remarcó.

El duelo entre Deportes Copiapó y Universidad Católica por la décima fecha del Torneo Nacional está programado para este sábado 27 de abril desde las 15.00 horas.