“La U pagó su deuda, ¿y Colo Colo, cuándo?”: la enorme lista de reclamos de los hinchas del Cacique a Blanco y Negro en la Junta de Accionistas

La Junta de Accionistas de Blanco y Negro siempre ha sido una instancia para conocer la situación financiera del club y también los detalles internos de cómo opera Colo Colo. Es así como los diversos socios y accionistas presentes pidieron la palabra y plantearon inquietudes, críticas y denuncias frente a situaciones que los afectan directamente.

El encuentro comenzó cerca de las 9 de la mañana y terminó pasado el mediodía. Se acordó que se repetirá la misma mesa que venía manejando al club, luego de que Eduardo Loyola, quien renunció para que se produjera esta junta en la que se deberá elegir nuevamente a un presidente, reemplazara a... Eduardo Loyola. Así, a las 16.00, se llevará a cabo la primera reunión de directorio, donde se elegirá al nuevo timonel. Aníbal Mosa corre con la primera opción, luego de lograr el compromiso de Matías Camacho y Alejandro Droguett.

En la Junta de Accionistas, sin embargo, se escuchó a los hinchas del Cacique. Una de las consultas más recurrentes de los fanáticos de todas las edades fue sobre la cancha del estadio Monumental que quedó estropeada después de la realización de conciertos. Ahí, el presidente Alfredo Stöhwing debió entregar explicaciones. “El club tiene déficit de caja. Desgraciadamente no se cumplieron con los estándares que se habían exigido. Destrozaron la cancha, ahora está en excelentes condiciones y es una maravilla. Esperamos que en el futuro se tomen todas las medidas del caso para que eso no vuelva a ocurrir”, señaló.

El todavía timonel de la concesionaria contó que las empresas se hicieron cargo de los daños. “Ellos dejaron garantía y pagaron todos los arreglos en los que hubo que incurrir”, comentó.

Asimismo, otra persona cuestionó lo degradante que es para los padres de los alumnos de las escuelas de Colo Colo en el Monumental el no tener acceso a los servicios higiénicos. “A los padres no se nos permite ingresar al baño, estamos todos en la calle, los papás piden el baño, deniegan el acceso y lamentablemente la gente tiene que hacer sus necesidades en la calle”, cuestionó, recibiendo como respuesta la posibilidad de instalar baños químicos.

Ese mismo apoderado también reclamó por pagar 60 mil pesos por la inscripción en la escuela y no recibir indumentaria oficial. “Es una prenda comprada en Meiggs con una estampa de Colo Colo”, lamentó. Mientras que el gerente general Alejandro Paul, contestó que la ropa Adidas es “carísima”.

La denuncia también tuvo eco en el Club Social y Matías Camacho anunció que se ha levantado en varias ocasiones el tema y que van a seguir levantándolo en el directorio.

Otro de los presentes lamentó la lentitud para conformar el plantel. “En relación al equipo, este año nos fuimos a la pretemporada y no teníamos los refuerzos. No sé si son lentos, cuesta para hacer las contrataciones y lo que veo yo es que siempre se está buscando lo más barato. Se trata de no gastar, invertir lo menos posible y ganar lo que más podamos ganar”, expresó.

Asimismo, criticó la filiación de los principales accionistas. “Tengo que decir que aquí en Blanco y Negro el señor Leonidas Vial y todos los demás no son colocolinos, para mala suerte de nosotros. Al único que yo veo como colocolino es a Aníbal Mosa, dentro de sus cosas buenas y malas, pero es colocolino. Aquí tuvimos a Piñera, Salah, a un señor Mackenna, a un señor Levy, Ruiz Tagle... No son colocolinos. Si miramos a la casa del frente, Heller es de la U hasta la sangre, Federico Valdés, inversionista, pero de la U también. Entonces, tenemos esa mala suerte”, retrucó.

Renuncias por el Superclásico

También existieron reclamos por los abonos y su alto valor, el estadio de los baños y la petición de homenajes a glorias del deporte. Además, un hincha solicitó la salida de la testera después de la derrota con Universidad de Chile en el Monumental, algo que no sucedía hace 23 años. “Tengo muchos amigos colocolinos y la derrota con la U caló y adivine qué me pidieron, don Alfredo. Me pidieron su renuncia, la de don Daniel y la del señor Almirón y si no se pudiera un castigo al plantel por esa derrota. Dolió mucho”, expresó.

“Fue dolorosa y ayudándonos a sentir entre todos, nomás”, fue la respuesta del timonel de la concesionaria.

Por otra parte, una petición que se repitió mucho la petición de fichar a Luciano Cabral y de revisar los sueldos. para que “los jugadores sientan que están mojando la camiseta del más grande”. Eso sí, Stöhwing aclaró que todas las decisiones dependen del entrenador y de la gerencia deportiva.

Por otro lado, otro simpatizante le planteó a la mesa la posibilidad de renegociar con la Tesorería General de la República. “La U pagó la deuda y ¿Colo Colo, cuándo?. Iban a hablar con Tesorería para negociar el resto de la deuda, porque le planteé a don Edmundo y don Aníbal que la Tesorería tiene buena actitud con quienes quieren pagar y la rebajan sustancialmente”, sostuvo el hincha.

“Tiene usted toda la razón que se puede hacer deudas, no existen los recursos para pagar la deuda. No hay utilidades. Estoy de acuerdo que cuando existan recursos hay que ir a la tesorería para lograr una rebaja sustantiva”, fue la respuesta que recibió.

Finalmente, intervino María Fernández, legendaria hincha del club, conocida como María Colo Colo, quien pidió a Aníbal Mosa como presidente y también aprovechó de reclamar por los baños del Monumental. “Saben la vergüenza que me da... Por suerte puedo entrar a un baño personal... La gente en la fila, las mujeres hasta la calle, los hombres por el otro lado. No tenemos baños, hay 40.000 personas en el estadio y no tiene baño donde ir, eso debiera ser una preocupación. Pongamos una luca cada uno y arreglemos los baños. Hay tres baños para las mujeres. Yo entro rápidamente para que entre otra persona. Eso es una vergüenza”, remató.