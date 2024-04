La particular jugada de Jorge Pino para aspirar por tercera vez consecutiva a la presidencia de la Federación de Vóleibol

Año olímpico, año de elecciones. La mayoría de las federaciones y el propio Comité Olímpico de Chile enfrentarán comicios durante este 2024. Una carrera que se empieza a correr en varios frentes y de varias maneras. Uno de los casos más especiales es el de la Federación de Vóleibol de Chile, que encabeza Jorge Pino Madrid.

El controvertido dirigente funge por tercera vez como presidente de la Fevochi. La primera fue entre 2007 y 2012, luego vino otra entre 2016 y 2020 y la actual que culmina el 4 de julio de este año. Y si bien los estatutos de la entidad prohíben un tercer periodo consecutivo, el timonel aspira a modificar los estatutos para seguir en el poder hasta 2028.

En los últimos meses, Pino ha intensificado las gestiones para poder cumplir este objetivo y reformarlos. Primero, a través de conversaciones con el IND, y luego recurriendo a la Municipalidad de Ñuñoa el 18 de marzo pasado para registrar 11 años después una modificación estatutaria que se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2011 y que debido a varias observaciones del Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado, se redujo a escritura pública el 1 de febrero de 2013. Sin embargo, el plazo para realizar este trámite es de 30 días, por lo que Guillermo Reeves, secretario municipal de Ñuñoa, rechazó la petición por extemporánea.

“En 2012 se aprobaron nueve artículos de nuestros estatutos, no solo el de la reelección. Y durante ese tiempo el abogado anterior llevó los trámites para legalizarlo. Pero hace un tiempo el IND nos hizo saber que la documentación de los cambios de estatuto no les había llegado, firmados por el secretario municipal de Ñuñoa. Y ahí empezó el carteo y fuimos con mi asesor jurídico y el gerente a hablar con Valeria Bastías, del IND, quien nos dijo que no había llegado. Al final descubrimos que nuestro abogado anterior, Patricio Cavada, había dejado en Providencia los documentos porque pensó que, como nacimos ahí en Vicuña Mackenna 40, había que dejarlo allá”, detalla el timonel al ser consultado por El Deportivo.

Por esta razón, Pino citó el 5 de abril a una asamblea extraordinaria para este 27 de abril, a las 11.00, en las dependencias del Centro de Entrenamiento Olímpico, más precisamente en el salón plenario del COCh. Ahí la tabla contempla dos puntos: elegir la comisión electoral para dar inicio al proceso de renovación del directorio y votar las reformas de estatutos de la federación. Para ello necesita la aprobación de dos tercios de las asociaciones con derecho a voto.

“Lo que estamos haciendo es quedar al día legalmente. Además. vamos a agregar un décimo artículo, que es entregar administrativa y financieramente la federación un mes antes de cada elección”, agrega el timonel, quien hace una confesión sobre su futuro: “Hoy día estamos con una federación bastante sanita, económicamente, buenos resultados, infraestructura... Estamos súper bien. Yo la verdad que no estaba muy interesado en seguir, porque yo creo que estoy en el mejor momento para irme. Cuando me dijeron que había que hacer esto, a mí no me gusta porque sabía que alguien me iba a llamar de los medios de comunicación, y en este caso eres tú. O la gente puede tener mala intención, pero he tomado la determinación de que eso (la permanencia) lo voy a evaluar después de lo que pasa este sábado”.

Dice también que se inspiró en la reforma que hizo en su momento Neven Ilic en el COCh, que le permitió reelegirse por un tercer periodo. “Con Neven el deporte se vistió de frac y ¿por qué no, si una directiva lo hace bien, no va a tener la posibilidad de elegirse por un nuevo periodo?”, reflexiona.

Cabe señalar que la Fevochi todavía no se transforma en Federación Deportiva Nacional, de acuerdo a los estándares de la Ley de Federaciones Deportivas promulgada hace ya 10 años y que somete a fiscalizaciones más estrictas a las entidades que se acojan. Sin embargo, al ser de carácter voluntaria su afiliación, no están obligadas a someterse a esta disposición. Y si bien, en el caso de la de vóleibol, la asamblea aprobó en 2016 la transformación, esta nunca se llevó a cabo.

La citación también contiene la invitación previo a la asamblea para conocer la futura Casa del Vóleibol, Gimnasio y Canchas de Arena en Cerrillos. Al regreso de esta visita, iniciaremos la Asamblea Extraordinaria. La explicación a la excursión es que en la reunión anterior el proyecto se conoció solo en una maqueta, pero ahora ya hay obras avanzadas y la fecha de inauguración se proyecta para el 28 de septiembre. “No creo que alguien vaya a cambiar el voto por esa visita”, sostiene Pino, saliendo al paso de las suspicacias.

Los primos Grimalt son los principales embajadores del vóleibol playa chileno. Foto: Photosport.

Asimismo, se convocó en esa misma jornada una Asamblea Ordinaria, que comenzará a las 12 del día. Es decir, la discusión del cambio de estatutos tiene una duración no mayor a 45 minutos.

Investigación

A fines de septiembre del año pasado, el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, la misma división que solicitó a la ANFP que finalizara su vínculo con Betsson, en medio del fallo que declaró ilegales las plataformas, decidió investigar a la Federación de Vóleibol, exigiéndole las actas suscritas de acuerdo a los estatutos sociales, en donde consten las últimas tres elecciones de la entidad.

También solicitó la documentación de las actas en las que aparezcan las aprobaciones de las memorias y balances de 2011 hasta 2023, junto con una copia de dichas memorias y balances, además de los datos de los miembros de las comisión de éticas, revisora de cuentas, comisión electoral y tribunal de disciplina durante los últimos tres años. Además, el organismo solicitó informar todos y cada uno de los actos jurídicos, de naturaleza comercial o no, que los vinculen con plataformas de apuestas en línea con sede en el extranjero, junto con el detalle del destino y uso de esos fondos.

El año pasado Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, explicó el vínculo que tenía la plataforma BetWarrior con la Federación de Básquetbol, la de Balonmano y la de Vóleibol, una versión que Pino complementa. “Cuando hablan de investigación se asustan, las personas se asustan. Y la verdad que esto nace con el fútbol y ahí caímos todos los que estábamos de una u otra manera vinculados con algunas casas de apuestas. Pero en este caso nosotros le entregamos toda la documentación, que fue un archivador completo, al Ministerio de Justicia y después el director nacional del IND don Israel Castro nos mandó también una cantidad de documentación para ver en qué condiciones estábamos nosotros con la casa de apuestas BetWarrior, para ser lo más exacto”.

“Nosotros no tenemos ningún convenio comercial ni legal con las casas de apuestas. Ninguno. ¿Quién tiene ese convenio? Es el Comité Olímpico a través del canal CDO. Él hizo un convenio donde nosotros en particular no intervenimos en apuestas de juego. Nosotros solamente teníamos auspicio en la polera. Y por eso nos entregaron una cantidad en el año. Por lo tanto, nosotros no tenemos vínculo de apuesta con ellos y no tenemos ningún vínculo legal ni comercial con BetWarrior. Es más, en mayo termina el convenio y lo más probable es que no sigamos porque ellos creo que tampoco van a seguir acá en Chile”, adelanta.

Ante la consulta de este medio, desde el Ministerio de Justicia afirman que, “una vez notificados, la Federación de Voleibol remitió la información que le solicitó el Ministerio de Justicia. Con ello, la Unidad de Personas Jurídicas está estudiando y analizando lo enviado, por lo que aún se encuentra en curso la investigación”.