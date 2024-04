Jaime García sale de la cesantía: el singular puesto del técnico para mantenerse vigente en el fútbol

Han sido meses complicados para Jaime García, el técnico que llevó a Ñublense de Chillán a la Copa Libertadores del año pasado. Tras salir del equipo sureño, el año pasado, el profesional no ha lograd encontrar un nuevo destino en el fútbol.

En septiembre de 2023, los Diablos Rojos anunciaron la ruptura de una relación laboral con el DT, el cual duró cinco años. Un exitoso periodo en que el club volvió a la máxima categoría y regresó al plano internacional.

El Profe García, como le llaman los hinchas, se transformó en un ícono de la ciudad. de Chillán El mismo que le dio una dura pelea al Covid-19 y que, cuando lo despidieron, su nombre llegó a transformarse en tendencia en las redes sociales, por la incredulidad que generó la decisión.

Pero en enero de este año, con todos los procesos cerrados tanto en los clubes de primera como en la B, el profesional nacido en Cartagena se convirtió en un cesante ilustre.

Su nombre se paseó por las oficinas de Universidad de Chile, también por la Católica. Incluso en Colo Colo y en la selección chilena. Sin embargo, nada llegó a fructificar.

“Están las estadísticas ahí. El proceso en que estoy es de tranquilidad. No estoy preocupado del fútbol. Me arranqué un poco de todo, porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa, tampoco. Estoy desilusionado de eso”, dijo el entrenador en El Deportivo, a inicios de año.

Incluso, comentó con resignación y desgano que “será para la otra pasada que me tomen en consideración. Es duro, pero no tengo nada malo que decir de nadie. Me ha pasado la cuenta ser tan frontal. Mientras no le falte el respeto a alguien y no mienta, seguiré siendo igual. Y más por hacer crecer. Mi forma de ser no va a cambiar por plata y por nada”.

Un nuevo proyecto

Mientras pasa los días en Chillán, García encontró una nueva manera de seguir ligado al fútbol chileno. Según publicó el diario La Discusión de Chillán, el entrenador asumió un nuevo proyecto a la espera de volver a la banca.

El extécnico de Ñublense asesorará al equipo amateur Deportivo Lucero de la ciudad de Chillán, todo con miras al enfrentamiento de Copa Chile que el equipo sostendrá ante Seminario de Talca, el próximo lunes 29 de abril en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

“Le dije a los jugadores que deben seguir la pauta de trabajo de sus entrenadores y que se entreguen por completo en esta instancia que es única, y en la que muchos jugadores del fútbol amateur quisieran vivir”, explicó el técnico al mismo medio chillanejo.

Asimismo, completó que “todos los ojos estarán puestos en ellos en esta Copa Chile juegan bien y tienen buen equipo, pero en esta instancia la parte física y táctica es fundamental”.