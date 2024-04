Colo Colo mastica un amargo empate ante Alianza Lima y se enreda en la Copa Libertadores

Colo Colo tenía que dejar de lado la hermandad que lo une con Alianza Lima por 90 minutos y fracción, poniendo por delante sus intereses en la Copa Libertadores. Con el objetivo trazado de alcanzar los octavos de final, ser fuerte en casa es una premisa básica, más aún ante el rival más “accesible” de la zona (en el papel). El Cacique falló, porque empató sin goles, en un resultado que no le sirve y lo complica.

Los antecedentes le daban una cuota de favoritismo y presión a los albos respecto a los limeños, quienes han tenido un tránsito traumático durante la historia reciente de la Libertadores. En la última década, uno de los elencos más populares del país vecino apenas ganó un partido de un total de 34 disputados en el certamen (ahora son 35). Fue el año pasado, 2-1 sobre Libertad de Paraguay. Con semejante registro, el equipo dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo saltó a la cancha de Pedrero con un planteo pragmático, diseñado para jugar de contragolpe.

Al no tener a los laterales titulares (Opazo, tocado, fue al banco; y Wiemberg, suspendido), Jorge Almirón vio una oportunidad para hacer una apuesta arriesgada y cambió el esquema. Más allá de la táctica, la novedad también sucedía con los interpretes.

Colo Colo salió con un 3-4-2-1, con Esteban Pavez de líbero. Al retroceder el capitán, quien ocupó una labor más posicional en el medio fue Gonzalo Castellani, de otras características. Marcos Bolados y Vicente Pizarro fueron por las bandas, mientras que Arturo Vidal contó con más libertad para flotar detrás del centrodelantero (Guillermo Paiva), igual que Carlos Palacios.

Los primeros 25 minutos de los albos fueron atractivos, de alta intensidad. Presionando y controlando el balón desde el inicio, arrinconaron a Alianza en su lado de la cancha. El primer remate fue de Palacios, en los dos minutos, controlado por el golero Campos. Con un importante ímpetu ofensivo, Colo Colo tuvo su mejor ocasión de gol en los 13′, tras una combinación entre Paiva y Gil, que acabó con un remate del paraguayo que dio en un poste. Era un golazo, por la lucida acción de los futbolistas. Daba la impresión de que la apertura de la cuenta era cosa de tiempo, por la diferencia entre uno y otro elenco.

Sin embargo, esa intensidad y buen manejo de pelota que mostró el elenco popular se fue disipando con los minutos. No logró aprovechar sus buenos momentos en la parte inicial del juego para concretar un gol y así manejar el desarrollo del partido de otra manera, con un rival obligado a salir de su trinchera. Este escenario no se dio. De a poco, de forma incipiente, los peruanos fueron saliendo, teniendo en Franco Zanelatto a un jugador distinto, por su velocidad. Inició bien abierto por la izquierda y, más tarde, pasó a la derecha.

Alguna sensación amarga quedó en las huestes colocolinas por un primer tiempo en el cual registró el 73% de posesión de balón y tres remates a portería (contra cero del rival), pero en el que fue incapaz de abrir el cerrojo de los “Íntimos de la Victoria”.

FOTO: CONMEBOL

Almirón salió para el segundo tiempo con la misma estructura, pese a que el devenir del juego pedía un refresh, para ganar en profundidad y en mayor precisión de mitad hacia arriba, porque Gil, Vidal y Palacios solo tenían chispazos. En los 55′, el local desperdició una ocasión clara. Se lo perdió Bolados, quien elevó un remate de frente a portería.

El experimental dibujo del DT albo no se movió con las incorporaciones de Amor y Zavala. Más adelante entró Cepeda. Luego del casi gol de Bolados, Colo Colo no generó chances nítidas, pese a tener el dominio de la pelota y ubicarse con las líneas adelantadas. “Invitaba” a Alianza Lima a salir con transiciones rápidas, con el riesgo que implicaba. La desesperación de Almirón era evidente, porque el plan no funcionaba y los cambios no servían de revulsivo.

Sobre el final, la falta que hizo Arturo Vidal era el reflejo de la frustración. Por cierto, el King quedó descartado para el juego ante Fluminense del 9 de mayo, por amarillas (igual que Gil). Con este resultado, el equipo chileno suma cuatro puntos, igual que el Flu. El lío que se gana el club nacional es que deberá sacar puntos afuera. Debe ir a Lima y Asunción.

Ficha del partido

Colo Colo 0: B. Cortés; A. Saldivia, E. Pavez, M. Falcón; M. Bolados (62′, C. Zavala), G. Castellani (62′, E. Amor), L. Gil, V. Pizarro (72′, L. Cepeda); A. Vidal, C. Palacios; y G. Paiva (81′, D. Pizarro). DT: J. Almirón.

Alianza Lima 0: A. Campos; J. Ramos, C. Zambrano, R. Garcés, J. P. Freytes; K. Serna, C. Cabellos (61′, M. Huamán), S. Rodríguez, J. Castillo (85′, A. Moyano), F. Zanelatto (88′, A. Arregui); y H. Barcos (60′, J. De Santis). DT: A. Restrepo.

Goles: No hubo.

Árbitro: D. Herrera (ARG). Amonestó a Bolados, Gil, Falcón, Cepeda, Vidal (CC); Garcés, Ramos, Freytes, Rodríguez (AL).

Estadio Monumental. Asistieron 40 mil personas, aprox.