La inédita formación de Almirón en Colo Colo para dar el gran golpe en la Copa Libertadores

Colo Colo se alista para un duelo clave en la Copa Libertadores. El Cacique se enfrenta este martes contra Alianza Lima por la tercera fecha de la fase de grupos del torneo continental. Un duelo en el que la victoria se hace necesaria con el objetivo de seguir peleando por la clasificación a los octavos de final.

Claro que para este duelo Jorge Almirón debe adaptarse a las circunstancias. Las lesiones y suspensiones le han hecho aún más complicada la tarea para definir un once inicial, teniendo la zona defensiva como una de las líneas más complicadas para armar.

El entrenador argentino debe superar la ausencia de Óscar Opazo, quien salió con molestias durante el partido contra Cobreloa y estuvo ausente del clásico contra Universidad Católica del último fin de semana.

A la baja del Torta se suma Erick Wiemberg, quien quedó suspendido durante el partido contra Fluminense en Brasil y deberá cumplir con la sanción contra el conjunto peruano.

Así, lo más seguro es que Almirón salga a la cancha del Monumental con Brayan Cortés en el Arco. La defensa estará integrada por una línea de tres con Alan Saldivia, Esteban Pavez y Maximiliano Falcón. En la zona media, Gonzalo Castellani, Vicente Pizarro, Arturo Vidal y Leonardo Gil para dejar en el ataque a Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Carlos Palacios.

La importancia de ganar

Colo Colo intentará aprovechar el envión anímico generado tras el clásico contra la UC para el duelo contra Alianza Lima con el fin de afianzarse en el Grupo A.

Los Albos saldrán a la cancha ubicados en el segundo lugar del Grupo A con tres puntos, una unidad menos que Fluminense que lidera la zona. Más atrás, tercero, aparece Cerro Porteño con tres y todo lo cierra Alianza Lima con un punto.

Por lo mismo, Jorge Almirón comentó lo importante que será obtener la victoria. “Es crucial ganar; la Copa Libertadores es así. Debes ganar tanto en casa como fuera. Contra Fluminense tuvimos un empate justo, que habría sido muy bueno. Obtener los tres puntos en casa siempre será importante”, señaló en conferencia de prensa.

“Creo que el grupo se decidirá en la última fecha; la zona será muy pareja. Necesitamos consolidarnos, aprovechar el partido en casa y ser sólidos. No encajar goles también es importante, y el equipo puede lograrlo; tenemos la capacidad para eso”, añadió el DT albo.

En cuanto al partido contra Alianza, Almirón analizó a su próximo contrincante: “Conozco las características de sus jugadores. Normalmente analizamos al rival, aunque siempre lo nuestro es importante. Sabemos cómo vienen, que están en alza. Su entrenador estuvo cuestionado en su momento, pero luego comenzaron a ganar y ahora está bien, con mucha confianza”, planteó.

Sobre la ausencia de Cecilio Waterman, el DT indicó que “sabemos que su goleador se lastimó y veremos cómo cambia el esquema. Por eso todavía no he definido el equipo, para poder adaptarnos si ellos cambian a una línea de cuatro. Siempre me preparo para enfrentar al rival con mucho respeto, sabiendo que somos locales y que la gente nos apoyará en todo momento. Esperemos que sea un buen partido y que podamos obtener un buen resultado, porque jugar como locales nos obliga a eso”, cerró Almirón.