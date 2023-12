La desesperación de Jaime García al no encontrar club: “¿Qué me falta? Por favor, díganme qué me falta”

Jaime García confiesa estar viviendo una verdadera incertidumbre en lo profesional. El ex entrenador de Ñublense se muestra intranquilo ante la falta de ofertas para dirigir tras partir del cuadro chillanejo a comienzos de septiembre de este año, luego de casi cinco temporadas.

Tras su última experiencia al mando de un plantel, y de viajar por Europa, el adiestrador regresó al país convencido de que tendría más de alguna propuesta para volver a sentarse en el banco, pero no ha sido así.

Lo cierto es que a una semana que finalice el año 2023, García aún no logra encontrar equipo: “Ha sido un poco extraño, pero debe ser parte del fútbol y de gustos. Siento que estoy dispuesto a tener conversaciones con cualquier club donde yo me pueda sentir bien y que sea lo mejor para mi carrera, ya que he dado la vuelta larga para estar donde estoy”, confesó el estratega a TNT Sports.

En ese sentido, agregó que “es un poco raro todo lo que está pasando, pero ahí estamos, dándole. Pensé que iban a preguntar más. Quizás piensan que donde he sonado en equipos soy alguien muy caro o que estoy lleno de ofertas, no sé”, señaló el director técnico.

García, que este mes estuvo en el centro de la polémica por lo dichos de Hernán Caputto -sucesor en el banco de los Diablos Rojos- luego que el otrora arquero expresara que su colega “chupaba con los jugadores”.

De todas maneras, es un episodio que el oriundo de Cartagena prefiere dejar en el olvido, reiterando que “he tratado de hacer las cosas como corresponde. Estoy capacitado para lo que venga. Me he pegado porrazos donde he tenido que levantarme solo y he ido aprendiendo con los latigazos que me ha dado la vida”, manifestó.

En ese sentido, el entrenador de 46 años lanzó un duro cuestionamiento: “A veces me pregunto, ¿qué me falta? Por favor, díganme qué me falta. Siento que he dado una vuelta larga, mis equipos se caracterizan por un buen juego, a la gente les gusta, entonces no sé qué pasa”, se lamentó.

Cabe recordar al mando de Ñublense, García obtuvo el título de Primera B en 2020 para posteriormente lograr la clasificación a la Copa Sudamericana de 2022, el subcampeonato de Primera División de ese mismo año y los boletos para la Copa Libertadores 2023.