Gustavo Álvarez define el futuro de Marcelo Díaz en la U

Ni un sólo minuto. Gustavo Álvarez no quiere perder tiempo en la conformación del plantel de Universidad de Chile para la próxima temporada e interrumpió sus vacaciones en Argentina para reunirse con la gerencia técnica de Azul Azul, encabezada por Manuel Mayo., para tirar líneas de cara a la temporada 2024.

¿Los temas a tratar? El sí unánime que le entregó el directorio de Azul Azul para que asuma la banca laica y un pedido especial de la mencionada instancia: definir el futuro de Marcelo Díaz. El regreso de uno de los ídolos de la institución es un viejo anhelo de Mayo y el tira y afloja que existió entre ambas sumó varias polémicas, con críticas del volante a través de las redes sociales.

De hecho, los últimos capítulos de esta historia se dieron en enero y junio del año pasado, cuando Carepato tenía todas las ganas de volver a su casa y, según cuentan en el CDA, Mauricio Pellegrino se negó a recibirlo.

Pero el final de temporada y con el pase en su poder, hicieron posible que nuevamente las partes se juntaran a negociar un acuerdo para el anhelado retorno. “La U es mi casa, así que obviamente me encantaría volver. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Es un sueño que tengo y yo creo que todos los hinchas también”, dijo el volante a mediados de este mes.

Dijo que sí

Y el sueño se hizo realidad, porque Álvarez entregó su aprobación para la contratación del integrante de la Generación Dorada. El estratega pidió seguir avanzando con la contratación del mediocampista, pues cumple con dos requisitos fundamentales para la conformación de su oncena: hoy no hay nadie mejor que Díaz en ese puesto y la identificación que tiene el futbolista con los azules hará que el vestuario tenga un líder innato dentro y fuera de la cancha.

Además, el capitalino demostró en el reciente torneo que está vigente y su físico no es un problema, pues sumó 20 titularidades en los 21 partidos locales que jugó (1609 minutos) con Audax Italiano. También sumó cotejos en la Copa Sudamericana (9 de 9 con 704 minutos).

“Todavía estoy vigente. Lógicamente, tuve altos rendimientos en algunos momentos de la temporada y otros en los que no tanto, porque también pasa por el plantel. Pero me quedo contento y esperando lo que venga. Estoy muy vigente y eso es lo que me tiene encantado en esta profesión”, detalló el mediocampista.

El mismo que será anunciado durante las próximas horas, pues también cuenta con la aprobación del directorio. El jugador volverá a vestir la camiseta que lo formó desde la primera semana de enero, siendo el amistoso con Universidad Católica -el próximo 27 de enero- su primera escala en un año donde los laicos pretenden “ser actores principales en las competiciones del certamen local”, según detallaron en la oficialización del técnico a través de las redes sociales.