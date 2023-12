Marcelo Díaz sorprende y entrega detalles de su eventual arribo a la U

Marcelo Díaz acerca un poco más su regreso a Universidad de Chile. A la espera de la llegada del nuevo técnico al cuadro azul, el mediocampista se siente confiado de conseguir ese ansiado retorno.

Y no lo esconde. Así se aprecia en su semblante, cuando esboza una sonrisa cada vez que tiene que referirse a esa opción. También quedó de manifiesto cuando llegó a la cena de conmemoración de los 12 años del título azul en la Copa Sudamericana.

“La U es mi casa, así que obviamente me encantaría volver. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Es un sueño que tengo y yo creo que todos los hinchas también. Esperemos que se pueda dar”, aseguró el volante.

Incluso, agregó que “vamos a estar ahí para lo que haga falta, si es que se da. Yo espero de todo corazón que así sea. Extraño todo del equipo, especialmente la hinchada”.

“Tatuado en la piel”

Carepato fue uno de los jugadores clave en la única corona internacional de los azules, equipo con el cual logró cuatro títulos nacionales, antes de marcharse al Basilea de Suiza, en julio de 2012, previo pago de 4 millones de dólares.

“Ya tengo el chuncho tatuado en la piel, no me acomoda otro atuendo. Pero bueno, vamos a esperar para ver qué sucede”, aseguró el volante entre risas, a la vez que reconoció que “regresar a la U es mi primera y única opción, por ahora. Estoy abocado a que se dé y, si no, después saldremos ya a buscar alguna otra oportunidad”.

Consultado por su vigencia, el exjugador de Hamburgo aseguró que “me encuentro muy bien, físicamente. Hice un año bastante parejo, pude jugar la mayoría de los partidos que teníamos en carpeta y eso me dejó muy conforme”.

Así también, aclaró que, tras su paso por Audax Italiano, pudo demostrar que “todavía estoy vigente. Lógicamente, tuve altos rendimientos en algunos momentos de la temporada y otros en los que no tanto, porque también pasa por el plantel. Pero me quedo contento y esperando lo que venga. Estoy muy vigente y eso es lo que me tiene encantado en esta profesión”.