Marcelo Díaz carga contra ex DT de la Roja: “Con Rueda cualquiera iba a la Selección”

Marcelo Díaz fue uno de los grandes protagonistas del último mercado de pases. Se habló de la Universidad de Chile, pero finalmente terminó recalando en Audax Italiano, club en el que en estas cinco fechas ya ha mostrado parte de su mejor fútbol. El mediocampista tuvo palabras para el polémico encuentro que disputaron los itálicos ante la Universidad Católica, que cabó con jugadores expulsados, problemas con los cuerpos técnicos y el juez Nicolás Gamboa suspendido producto de sus denuncias.

El jugador de 36 años contó lo que vivió con Ariel Holan, quien terminó expulsado y suspendido para los próximos duelos: “Yo lo agarro y le digo que él no tenía que ponerse a pelear. Le digo que ‘tú eres el técnico, no puedes ponerte al nivel de nosotros’”, dijo en TNT Sports. Además, habló sobre su cruce con Mauricio Isla, a quien califica como uno de sus grandes amigos: “Hubo un diálogo que fue muy bueno. El Huaso llega y me dice como ‘déjate de pelear’, pero con el Huaso nos cagamos de la risa después, somos amigos. El estadio el otro día estaba hermoso para jugar”.

Su frustrada llegada a la U

Además, Carepato abordó su frustrado arribo a la Universidad de Chile, y no se explica por qué no pudo fichar por los azules: “No sé por qué no se dio; tuve conversaciones. Hablaba con casi todos, incluso a nivel dirigencial. Me dijeron ‘te queremos’, me junté con Cecilia (Pérez), con (Manuel) Mayo; había muchos que me querían, parece que (Michael) Clark estaba de acuerdo”, comenzó diciendo sobre este tema. Luego aclaró que no alcanzaron a hablar de montos: “Yo me quedo con que hice todo lo posible y no llegamos a hablar de dinero. Lo digo abiertamente, no es una cuestión de plata”.

También puntualizó en que la única oportunidad en la que estuvo cerca de volver a los estudiantiles fue en 2016, cuando estaba Sebastián Beccacece en la banca azul: “Antes la única vez fue cuando llegó Sebastián. En ese momento estaba en Hamburgo, en Alemania, y yo cuando me fui de Chile dije ‘no voy a volver pronto’”.

Su análisis de La Roja

Por último, Díaz efectuó un crudo análisis de los últimos años de la selección chilena, de la cual fue parte en el bicampeonato de América en 2015 y 2016. Primero, entregó su respaldo total a Eduardo Berizzo: “Yo le tengo muchísima fe a Berizzo. Trabajé con él y sé qué clase de entrenador es. Yo sigo insistiendo. Ni idea de qué le ha pasado hasta el momento. Ojalá que por los puntos sea diferente”.

También aclaró que no se ha retirado de La Roja y que “siempre la voy a tener la puerta abierta” para un posible llamado.

Marcelo Díaz en la final de la Copa América 2015. Foto: Agencia Uno.

El formado en los azules también analizó el rendimiento de los últimos entrenadores del Equipo de Todos, y fue claro: “Yo nunca habría dejado ir a Sampaoli”. Además, defendió la presencia de jugadores más veteranos en las nóminas: “Si tú le empiezas a poner edad a la Selección estás completamente equivocado. La Selección es rendimiento”.

Díaz también tuvo duras palabras para Reinaldo Rueda, adiestrador que lo borró de la Roja en 2018: “Para mí el error más grande fue Rueda. Con Rueda cualquiera iba a la Selección, hacías un partido bien, uno solo, e ibas. No pueden ir futbolistas que no jueguen en sus equipos”, cerró.