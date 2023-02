La reacción de Manuel Astorga al ser citado como testigo en el juicio entre Marcelo Ríos y su vecino en Estados Unidos

Marcelo Ríos vive momentos de tensión en Florida. Tras varios años instalado en Norteamérica, el ex número uno del mundo se encuentra en un juicio con uno de sus vecinos por daños y prejuicios, tras una funa que le quitó un negocio multimillonario en Sarasota.

La noticia, publicada por La Tercera, fue un remezón al medio local, quien ve nuevamente como el ex número uno del mundo se encuentra en medio del huracán. Pero uno de los detalles más llamativos del texto fue la lista de testigos que tenía preparada la defensa de Thomas Frascone, vecino querellado por Ríos. Ahí aparecían María Eugenia Larraín (quien ya testificó) y Manuel Astorga.

Este último fue consultado sobre la situación por El Deportivo y no ocultó su molestia cuando el apellido Ríos aparece en su horizonte. Incluso, visiblemente ofuscado, admitió no estar si quiera al tanto de un juicio en donde aparece como testigo. “No leo nada sobre ese sujeto, no me interesa”, fue su primera respuesta. Precisa y corta, sin ganas de replica.

Aunque sí la tuvo. “No soy testigo de nadie, no conozco el hecho y no me interesa lo que le pase a Marcelo Ríos. Para variar está metido en líos, no me interesa... me va a disculpar, no quiero ser grosero, pero le voy a cortar porque no me interesa nada sobre Ríos Mayorga”, terminó por añadir el ex preparador físico del zurdo de Vitacura.

¿Por qué Astorga?

La presencia del profesional chileno entre los testigos solicitados por el querellado cobra sentido cuando se conoce el caso. La denuncia de Ríos terminó produciéndose luego de Thomas Frascone publicara en Nextdoor (red social donde vecinos de una misma comunidad pueden opinar sobre cosas que sucedan en sus barrios) una funa en contra del ex tenista radicado en Estados Unidos.

“Para aquellos que se preguntan sobre el extremadamente ruidoso Lamborghini Huracán blanco (con pinzas de freno de color verde brillante) que ha estado usando nuestro vecindario como pista de carreras durante el último mes y medio, el propietario es el Sr. Marcelo Ríos”, comenzaba exponiendo el escrito.

Después, pasaba a explicar el hecho puntual: “En la víspera de Navidad, después de que Ríos pasara frente a mi casa a casi 70 MPH (mientras mi esposa y mi hijo de un año y medio estaban en el patio delantero), pasé por su casa para pedirle que por favor se detuviera. Estacioné al final de su entrada y bajé mi ventana y con calma le pedí al Sr. Ríos que por favor redujera la velocidad mientras estaba en el vecindario, por la seguridad de todos. El Sr. Ríos inmediatamente se volvió hostil e hizo amenazas verbales, luego comenzó a golpear y patear mi automóvil cuando llamé al 911″, relata el empresario de 37 años, quien tenía en su registro personal una invasión a la propiedad del “Chino”.

Finalmente, Frascone menciona directamente al PF. “Antecedentes adicionales sobre el Sr. Ríos: es un extenista profesional que parece haber sido obligado a retirarse a principios de la década de 2000, después de una serie de arrestos, que incluyen agredir a un taxista y a dos policías en Italia, agredir a alguien en un bar en Ecuador (orinando sobre la víctima), atropellando a su exentrenador (Manuel Astorga) con un Jeep, y su exesposa testificó que él era abusivo y una vez la arrojó de un vehículo en movimiento”, concluía la funa.

Ríos y una querella millonaria

El ganador del Sunshine Double en 1998 sufrió con la funa, ya que tras el revuelo provocado por el escrito, fue dejado fuera de un negocio millonario que preparaba con Kapstones Holding, una empresa de desarrollo inmobiliario.

Ríos estaba afiliado a un proyecto de la empresa, el cual le iba a significar na ganancia de entre US$ 7.500.000 y US$ 15.000.000. Pero tres días después de la publicación, todo acabó. “La compañía notificó su intención de terminar su participación en los proyectos como resultado directo del posteo de Thomas Frascone... los comentarios de otros en respuesta directa a la publicación demuestran que la comunidad tiene odio y repugnancia contra Marcelo Ríos, por lo que la afiliación continua de la compañía con Marcelo Ríos después del posteo de Thomas Frascone afectaría negativamente a la compañía”, explicó en el juicio Marc Gagliardi, representante de Kapstones Holding.