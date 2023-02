El historial de polémicas de Nicolás Gamboa, el árbitro despedido por Castrilli y que hoy es suspendido por la ANFP

“El duelo se vio manchado por cosas externas y eso no puede pasar. Cuando nosotros venimos acá lo hacemos con respeto”, señaló Marcelo Díaz, posterior al duelo entre Audax Italiano y Universidad Católica. En un reñido encuentro, los cruzados le remontaron al elenco audino y se impusieron en el Bicentenario de La Florida. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano debido al polémico arbitraje de Nicolás Gamboa.

Es por esto que el volante sacó la voz y denunció un grave hecho cometido por el colegiado: “Cuando viene un árbitro como Nicolás Gamboa, que nos insulta y nos trata mal, desvirtúa el partido. No lo hace solo con los jugadores de Audax y la Católica, sino que con todos. Eso lo debemos parar. Por eso el partido termina así”.

“Yo hablé con él, sin faltarle el respeto. Pero con su arrogancia y faltas de respeto se le escapa el duelo de las manos. Si le preguntan a cualquiera, dirá lo mismo. Nosotros somos profesionales y esto no puede pasar”, agregó Díaz sobre el réferi, que expulsó a cuatro futbolistas, además de los dos técnicos.

El colegiado marginó del partido a Gonzalo Sosa, Carlos Labrín y el entrenador Manuel Fernández, en Audax Italiano, y a Ignacio Saavedra, Alfonso Parot y el estratega Ariel Holan, en la UC. Los ánimos calientes terminaron en un álgido final, lleno de confusiones. Esto no se quedó ahí, pues incluso finalizó con la barra itálica lanzando objetos al terreno de juego, lo que podría traer consigo una sanción al club.

Frente a tal situación, y tal como publicó El Deportivo, , en la ANFP decidieron suspender de sus funciones a Nicolás Gamboa, al menos, por la próxima fecha. Evaluarán un castigo mayor, avisan. Roberto Tobar, el presidente de la comisión de árbitros, ya se reunió con Pablo Milad durante la jornada de ayer y el timonel le hizo saber su preocupación. El exárbitro FIFA repasará detalladamente el comportamiento de su representado.

Marcelo Díaz y Mauricio Isla discuten en el duelo que midió a Audax Italiano frente a Universidad Católica.

Marginación de Gamboa

Los cuestionamientos al desempeño de los réferis nacionales ha sido una tónica en el último tiempo, algo que Nicolás Gamboa ha experimentado de primera mano.

El juez fue cesado de sus labores el año pasado luego de la determinación del el exjefe de los árbitros de la ANFP, Javier Castrilli. El argentino, que señaló que fue llamado para encabezar el referato nacional producto de una crisis en el balompié criollo, golpeó desde su llegada. En seis meses, ya sea por despido o retiro, 16 árbitros dejaron la actividad.

En esa línea, en la reunión que el argentino mantuvo en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Castrilli apuntó directamente al clan Gamboa, acusándolos de nepotismo: “El que llevó a Francisco Gilabert a ser internacional fui yo, después de que sufriera el nepotismo de la familia Gamboa. De esa manera se me pagó”, concluyó. Luego de su polémica salida, hoy, el argentino se encuentra en una pugna con la ANFP. El ente rector del fútbol chileno deberá pagarle una millonaria cifra por el despido que vulneró su derecho constitucional.

Desempeño controversial

El juez ha protagonizado numerosas polémicas en su carrera como árbitro profesional y Universidad de Chile ha sido uno de los clubes que más se ha visto envuelto en sus deciisiones. El 29 de septiembre de 2021, los azules empataron 1-1 con Ñublense.

¿La polémica? un nuevo cobro del árbitro de 35 años. Los estudiantiles ganaban por la cuenta mínima tras una anotación de Joaquín Larrivey. En los descuentos, Osvaldo González intentó despejar el balón del área, pero el balón golpeó en la mano del defensor, que cayó al piso producto del choque con Roberto Gutiérrez. El colegiado sancionó falta en contra de la U y se desataría el caos.

Mientras los Diablos Rojos reclamaban llegó la llamada del VAR. Desde la cabina le avisaron que la jugada en cuestión no correspondía a una falta del atacante. Gamboa revisó la acción y determinó la pena máxima por la mano del defensor. Nicolás Vargas marcó el empate en el séptimo minuto del tiempo añadido. No obstante, el cobro era erróneo, pues Gutiérrez se encontraba en posición de adelanto, lo que no fue observado por el videoarbitraje ni por el réferi. Además, hubo un error de procedimiento, ya que el instrumento no tiene dentro de sus funciones dejar inválida una falta cobrada por el colegiado.

En otra oportunidad, concretamente el 15 de septiembre de 2022, el cuadro laico venció por 2-1 a Palestino. Sin embargo, el club elevó una nota de “reclamo y llamado de atención” ante la Comisión de Árbitros de la ANFP para exponer sus discrepancias con las decisiones del juez Nicolás Gamboa, quien durante ese encuentro estuvo en el VAR y que estaba designado para dirigir el Clásico Universitario, por la Copa Chile, una semana después.

La protesta se enfocó en una jugada en específico. A solo diez minutos de iniciar el duelo, Ronnie Fernández se asoció con Cristian Palacios. El ariete habilitó a Darío Osorio, quien marcó la apertura de la cuenta. Sin embargo, el tanto fue desestimado por una supuesta posición de adelanto del uruguayo, en el inicio de la jugada.

Ante esto, desde Azul Azul argumentaron en el escrito la falla Gamboa: “Queda en evidencia la errada y distante interpretación de la Reglas de Juego, que dejan de manifiesto una decisión fallida e inaceptable, que afecta profundamente la credibilidad de los profesionales que intervinieron en la decisión que anuló un legítimo gol de nuestro equipo”.

Más polémicas

El 23 de enero de 2021, Cobresal y Unión La Calera empataron 1-1, y una nueva polémica se generó en torno al desempeño de Gamboa. Pese a contar con la asistencia del VAR, el gol visitante estuvo viciado por una mano que el árbitro ignoró. Esto desató el enojo del plantel nortino.

Posterior al encuentro, el técnico Gustavo Huerta, se refirió a la acción que pasó por alto el colegiado: “Sin duda que quedamos con la amargura normal de no poder ganar el partido y después obviamente lo que ha generado polémica el no cobro de la evidente mano que tuvo el jugador de Unión La Calera antes del gol que nos hicieron. Uno está sujeto a equivocaciones, a apreciaciones. Por mis características suelo no hablar de algún error arbitral, estamos todos expuestos. A veces nos favorecen y otras no; si la crítica va en general al arbitraje no la comparto porque son cosas bien puntuales”..

“A nosotros nos rebota un tema con Nicolás Gamboa. Desde el 2018, cuando estábamos en la B, nos ha tocado harto arbitraje y siempre ha terminado en polémica. Ha habido algún problemilla con él y dentro de eso nos sentimos con algún grado de impotencia con algunas situaciones. Queda ese grado de molestia e impotencia con muchas situaciones que se han ido sumando con el tiempo, específicamente con Nicolás Gamboa”, añadió el estratega.

En tanto, el 15 de noviembre de 2020, Universidad de Concepción venció por 2-0 a Deportes Antofagasta. En dicho duelo, el protagonista una vez más fue Gamboa. El réferi tuvo un polémico desempeño, pues no sancionó un penal por equipo y mantuvo en el terreno de juego a Branco Ampuero, quien le propinó una entrada de tarjeta roja a Leonardo Povea.

Se disputaba la primera mitad cuando Byron Nieto derribó en el área a Cecilio Waterman y la jugada fue desestimada. A continuación, el zaguero cometió una dura falta sobre el volante, pero solamente fue amonestado con cartulina amarilla, a pesar de ser llamado desde el VAR y revisar la acción.

Esta no fue la única polémica. En el 52′, Eric Godoy bajó en el área a Ariel Uribe, quien tocó la pelota con la mano producto de la falta, lo que no fue cobrado por Gamboa. Desde la cabina notificaron la acción del jugador del Campanil, pero este optó por continuar el juego. Un minuto después, Waterman aumentó la ventaja.

El Clásico Porteño cierra la lista de las numerosas polémicas de Gamboa. Santiago Wanderers y Everton protagonizaron un ferviente partido, el 13 de diciembre de 2020. Los de Valparaíso se impusieron por 2-1 ante los viñamarinos, en un encuentro que no estuvo exento de controversias. En el 58′, Ronnie Fernández fue víctima de una infracción. Los caturros recuperaron el balón y dejaron a Sebastián Ubilla mano a mano con Johnny Herrera, sin embargo, Gamboa pitó y decidió cobrar la falta.

El árbitro asumió inmediatamente su error y desata la absoluta molestia en los jugadores porteños, que le reclamaron enfáticamente la acción. “Me equivoqué”, señaló el juez. En contraste, al meta Mauricio Viana se le escuchó entregar sus descargos y críticas por la determinación de Gamboa: “Echan a perder el esfuerzo de toda la semana, hueón”.

El entrenador Miguel Ramírez aseguró que era una vergüenza. No obstante, en la repetición se pudo apreciar que el atacante se encontraba en posición de adelanto, algo que tampoco fue observado por el colegiado.