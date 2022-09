La U golpea la mesa tras el arbitraje en la victoria ante Palestino: “Dejan de manifiesto una decisión fallida e inaceptable, que afecta profundamente la credibilidad de los profesionales”

Universidad de Chile está atenta a cada detalle en el contexto de su lucha por evitar el descenso. Ni siquiera frente a una victoria esa revisión cesa. Después del triunfo sobre Palestino, en el club estudiantil no quedaron conformes con la actuación de Nicolás Gamboa, quien formaba parte del VOR, la cabina en la que se administra el VAR, y, después de una pormenorizada revisión de las decisiones del juez, elevaron una nota de reclamo contra el juez ante la Comisión de Árbitros de la ANFP, a propósito de una de las determinaciones que adoptó en el duelo frente a Palestino, en el que los azules se impusieron por 1-2 y obtuvieron tres unidades que pueden resultar vitales para mantener la categoría. Los molestia se acrecentó luego que la ANFP diera a conocer que Gamboa será el juez para el clásico ante Universidad Católica, por la Copa Chile.

“Se presenta el siguiente reclamo y llamado de atención al desempeño arbitral del Partido de Palestino vs Universidad de Chile, donde queda en evidencia la errada y distante interpretación de la Reglas de Juego, que dejan de manifiesto una decisión fallida e inaceptable, que afecta profundamente la credibilidad de los profesionales que intervinieron en la decisión que anuló un legítimo gol de nuestro equipo”, dice el escrito. La U busca que se levante el nivel de los jueces y, de paso, advierte la preocupación que existe en el club por los errores que se pueden presentar considerando que los azules se están jugando el descenso.

Una disputa de balón en el duelo entre Palestino y la U.

Una jugada específica

La protesta se enfoca en una jugada específica. “Al minuto 11, el jugador N°19 de Universidad de Chile, toca el balón para dárselo a su compañero, N°11, quien, al momento del último contacto con el balón, de parte de su compañero de equipo, está por lo menos a cms. más atrás del penúltimo adversario. Lo que, de manera clarísima, NO ES POSICIÓN DE FUERA DE JUEGO, ya que ninguna parte de su cuerpo se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Por lo tanto, no puede ser INFRACCIÓN DE FUERA DE JUEGO. Incluso, si estuviese a la misma altura, que no es el caso, tampoco lo estaría”, argumentan los laicos. Los jugadores aludidos son los delanteros Ronnie Fernández y Cristian Palacios.

Ahí parte una exposición que considera la transcripción literal de las reglas del juego en lo concerniente a la mencionada infracción, acompañada de imágenes extraídas de la transmisión televisiva. Luego del peritaje, asoma una conclusión. Aseguran que Palacios no estaba en posición de fuera de juego, anulándose un gol válido. Responsabilizan a los jueces Piero Maza, el árbitro del VAR Nicolás Gamboa y el árbitro asistente AVAR, Sebastián Pérez.

Luego, el análisis se enfoca en el proceso de toma de la decisión. “Lo primero que se observa es que el Asistente no está con el penúltimo adversario, está erróneamente desplazado más adelante que el penúltimo. Ahí ya hay un primer error. Luego, al trazar la línea, se ve que tomaron como eje al fondo al Asistente que está mal ubicado. Y el trazo virtual termina en los pies del Asistente. Puede que sea una casualidad al tirar el trazo azul y el rojo, que son los que definen cada posición, pero no tiene ninguna cabida lógica, ya que, al mirar la amplitud de ambos trazos, se inician casi a la altura de los pies del Asistente y si miramos abajo, concluye casi en la mitad del paño de corte, que lo delata el dibujo del pasto, es decir casi desplazado dos metros. Claramente, las líneas que tiraron los árbitros del VAR están mal trazadas”, exponen los azules.

Una línea trazada en un plano general del campo de juego, también televisivo, intenta probar la teoría. “Acá mostramos, de manera aproximada, el trazo que se dibujó en el partido donde se anuló nuestro claro gol. Es indiscutible que no está paralela con el trazo correcto y atendiendo que es fútbol profesional, es inaceptable el proceder de la Cabina VAR, que dirigía el Sr. Nicolás Gamboa con la colaboración del Sr. Sebastián Pérez”, apuntan en el club.