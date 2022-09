Jorge Sampaoli: “El momento de la U es de declive total, su peor enemigo es su conducción; la situación es insalvable”

Jorge Sampaoli está en Brasil. En el país que dirigió hace un par de años, a Santos y Atlético Mineiro, el ex técnico de Universidad de Chile está radicado tras su salida del Olympique de Marsella, en Francia.

Más allá de hoy no estar dirigiendo, el transandino sigue el presente de la actividad. Más cuando Universidad de Chile, el club que le dio el paso a la Selección Chilena, está en la parte baja de la tabla de posiciones. Si bien los azules vencieron de manera sufrida a Palestino, el descenso sigue acechando al equipo que entrena en La Cisterna.

“Veo algunos partidos de la U, muy pocos. El momento de la U es de declive total, la responsabilidad de los que lo conducen han llevado al club a una situación de empobrecimiento. El peor enemigo que tiene la U es su conducción. Atribuirle a jugadores, cuerpo técnico, es excesivo. Me apena ver jugar a la U, porque estuve ahí, porque tengo muchos recuerdos. Pero la situación es insalvable, más allá que se salve la categoría. O es el final de la U, o es el de la privatización de un club. Hay situaciones de cara al futuro. Hay una gran falta de respeto a la gente de la U desde la conducción”, señaló el casildense en conversación con Radio ADN.

“Dije alguna vez que si la U me necesitaba, yo iba a estar. Pero si era manejada por su gente, pero con esta gente no intentaría ayudar a la U. Tampoco sé dónde estaré cuando se requiera esa posibilidad. Cuando exista alguien de sentimiento popular, y viendo dónde esté, lo veré. Tengo mucho agradecimiento a la U. Pero no voy a ser cómplice de lo que está pasando en Universidad de Chile”, lanzó.

Al mismo tiempo, el DT reconoció que quiso a Jorge Valdivia en su paso por Universidad de Chile. “Sí, lo quise en la U. Cuando empezamos el seguimiento mucho más detenido sobre el desplazamiento en el campo. Hasta que apareció José Amador. Inclusive, cuando seguimos su etapa en Palmeiras, que salvaste solo al equipo del descenso, vimos un jugador que solo necesitaba ser ubicado”, dijo.

Sampaoli también tuvo palabras para el arribo de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella, su último club en Europa. “Siempre intenté de que Alexis fuese al club. Cuando planifiqué esta temporada, Alexis era prioridad. La ciudad es muy heterogénea, muchas nacionalidades, mucha pasión, mucha locura. A veces excesiva. Es un lugar de extrema pasión y a veces los futbolistas y los entrenadores somos los consoladores sociales. Porque cuando no ganas hay mucho murmullo. Y cuando ganas es todo en mucho exceso”, lanzó. “Los jugadores como Alexis pueden jugar de tres cuartos para adelante, en cualquier lugar. Alexis era una relación futbolística, natural, que nos permitió que a través de su capacidad nos permitió lograr algunas cosas”, complementó.

Respecto a su salida de Chile, Sampaoli no olvida los malos ratos que pasó en la Roja. Más cuando terminó yéndose del país acusando sentirse un “rehén”. Hoy, con la ANFP, tiene en marcha un juicio por más de $3.300 millones.

“No me sentí valorado, como muchos jugadores que consiguieron algo increíble. Y estoy en esta charla porque está Jorge (Valdivia), porque les debo mucho a ellos. Pude ir a Europa, a la Selección Argentina. El trato de la Federación a todo el cuerpo técnico, inclusive a un montón de futbolistas, fue ridículo. Nosotros solo acompañamos a un grupo que logró muchas cosas. Entiendo que a la cultura de Chile le cuesta un poquito la aceptación de los ganadores, y esta generación dio muchísimas alegrías. Me quedé contrariado con eso que no valoraron”, complementó. “El juicio está relacionado a que la Federación no pagó impuestos en nuestros trabajos y nosotros tuvimos que hacernos cargo de eso. Otro mal agradecimiento, porque nos tuvimos que hacer cargo de impuestos que no nos correspondía”, agregó.

En relación a su futuro, Sampaoli descartó haber recibido ofrecimientos para tomar a la Selección de Brasil. Una vez finalizado el Mundial de Qatar 2022, Tite dejará la banca del Scratch.

“No, son todas conjeturas para llenar un espacio. Ya te digo, no tuvo ni acercamiento, ni hablé con nadie. En Brasil tuve dos años muy buenos, continuados. Este es uno de los torneos más competitivos del mundo. Brasil es muy competitivo, porque a diferencia de otras ligas son siete u ocho equipos que pueden pelear el torneo. El hecho de mostrar mi forma de sentir el fútbol generó expectativas a nivel Brasil. Y como también estoy viviendo en Brasil porque tengo dos hijos brasileños, puede ser. Pero no, no es así”.