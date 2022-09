La influencia de Manuel Pellegrini en el mejor arranque de la historia del Betis

Seriedad, constancia e innovación. Son algunos de los adjetivos que han caracterizado a Manuel Pellegrini durante su carrera como entrenador. De la mano del Ingeniero, el Real Betis está escribiendo uno de los capítulos más lindos de su larga historia.

Desde el cuadro verdiblanco apostaron a la experiencia del adiestrador nacional para conducir un proyecto deportivo a largo plazo. El Ingeniero recaló a tierras españolas en 2020. Fue oficializado el 30 de julio de dicho año y tenía un solo propósito: mejorar el presente de un club que se encontraba en el ocaso. “El Real Betis apuesta por un técnico de alto nivel y gran prestigio internacional para elevar el nivel de rendimiento del primer equipo, encuadrado en un proyecto a tres años”, señalaron desde el club el día de su oficialización.

En sus primeras declaraciones como el nuevo estratega del cuadro sevillano, Pellegrini señaló se encontraba “muy contento de haber llegado a esta gran institución. Los nueve años anteriores que estuve en España me permiten conocer lo grande que es el club y espero que entre todos juntos, directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchada logremos llevar a Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Estoy seguro que todos juntos lo lograremos”. Las expectativas eran altas.

El Ingeniero, conocido en España por sus pasos en Villarreal, Real Madrid y Málaga, no decepcionó. A más de dos años de su presentación con el Betis, el chileno tradujo la confianza depositada en él, en resultados. La experiencia, carácter y liderazgo fueron la base de un cuadro que hizo historia ganando la Copa del Rey y ya se codea con los pesos pesados de España.

El Real Betis celebra la obtención de la Copa del Rey 2021-22. REUTERS/Jon Nazca

Influencia del Ingeniero

Campeón en Chile, Ecuador, Argentina e Inglaterra. Más de 100 puntos en liga con el Real Madrid. Experiencia para llevar equipos de toda índole. Los pergaminos estaban ahí, solo faltaba plasmarlos en su nuevo desafío y vaya que lo logró. Pellegrini traspasó su ambición, serenidad, formalidad y tranquilidad a un equipo diezmado que, a más de dos años de su arribo, pelea palmo a palmo contra cualquiera.

Es por esto que otro sus rivales lo elogian. Hace poco más de una semana, el director técnico del Villarreal, Unai Emery se deshizo en palabras para resaltar el impecable rendimiento de Pellegrini. “He visto a sus equipos y lo conozco. Es un referente, de él se aprende”, comenzó diciendo Emery sobre el trabajo de Pellegrini en el fútbol europeo. El hispano no se quedó ahí, pues insistió en alabar al exfutbolista. “Es un técnico de rendimiento a todos los niveles”.

“La elección de los jugadores, la gestión y sus resultados. Con él encontré cosas y en el Betis está haciendo un trabajo espléndido”, complementó el estratega que igualó la marca del Ingeniero, pues ambos llevaron al Submarino Amarillo a las semifinales de la Champions League.

En esa línea, José Mourinho, rival del chileno en Europa League, no dudó en alabarlo a pesar de haber protagonizado más de alguna polémica en el pasado. “Pellegrini es un entrenador top y Betis es un equipo que juega muy bien”, explicó sin tapujos el carismático adiestrador del cuadro capitalino italiano.

José Mourinho y Manuel Pellegrini.

El enaltecimiento también viene desde la cambiante prensa española y claro, después de la poco merecida victoria frente al Girona. La jerarquía sale a flote, pues el Betis gana cuando juega bien y cuando no, también.

El medio ABC Sevilla se refirió al manejo de Pellegrini como “sobresaliente. Es verdad que el Girona sorprendió a todos por su valiente propuesta, pero al final vale el triunfo y el arranque 22-23 de este Betis de mano del técnico chileno es espectacular”.

En tanto, desde El Desmarque destacaron la relevancia de la victoria bética. “Lo importante es ganar, y Pellegrini ha conseguido que este Betis se anote los tres puntos hasta en partidos en los que su juego no es sobresaliente. El Girona apretó mucho, pero su equipo supo esperar y aprovechar las suyas. Como ya sucedió la pasada semana ante el Villarreal. El primer tramo de competición es sobresaliente y su firma es fundamental en este Betis”.

Mientras que Estadio Deportivo siguió en la misma línea, elogiando la convicción de sobreponerse ante la adversidad. “Ha dotado al equipo de un sentimiento ganador y de una defensa que ha ido a más con el paso de las temporadas. Acertó con los cambios refrescando al equipo cuando debía”.

Borja Iglesias marcó un doblete en la victoria del Betis sobre el Girona. Foto: Real Betis.

Arranque histórico

La jerarquía se traspasó a la totalidad del plantel sevillano. El equipo, que hasta la llegada de Pellegrini peleaba el descenso, adquirió la confianza necesaria para sacar cualquier partido adelante y consolidarse cada vez más. Luego de ganar la Copa del Rey y cerrar con broche de oro la temporada pasada, el equipo se agrandó aún más.

Con el Ingeniero al mando, el Betis superó su mejor arranque de temporada. En liga llevan cinco de seis victorias, es decir, 15 de 18 puntos, y solo perdió con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. No obstante, los dos triunfos por Europa League catapultan a los béticos que, con siete victorias de ocho posibles, superaron lo hecho en la temporada 1934-35. Otra historia es superar lo conseguido en dicho año, ya que se coronaron como campeones. Es por eso que, ante las incisivas y apresuradas conjeturas de la prensa hispana, el chileno pone calma después de la victoria frente al Girona: “Cuando quedan 32 partidos no es lógico ver los objetivos”.

El chileno continúa rompiendo récords y se acerca a la cúspide de los adiestradores del Betis. Según el estadístico español, Fran Martínez, Pellegrini se convirtió en el tercer entrenador con más victorias de la escuadra. El santiaguino alcanzó los 41 triunfos, al igual que Luis Cid Pérez, más conocido como Carriega. Solo está por detrás de Ferenc Szusza (46) y Serra Ferrer (78).

Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en medio de las celebraciones del título de la Copa del Rey. Foto: @C1audioBravo/Twitter.

Sobreponerse ante la adversidad

Una serie de problemáticas dificultaron el inicio de temporada. El camino hasta acá no fue fácil, ya que cinco jugadores no pudieron ser registrados producto del fair play financiero. Los clubes europeos no pueden gastar más del 70 por ciento de sus ingresos y los béticos sobrepasaban ese límite. Esta situación afectaba a Claudio Bravo, Joaquín, Andrés Guardado, Luiz Henrique, Luiz Felipe y Willian José.

El equipo andaluz comenzó sin algunos de sus referentes en el camarín y sin sus fichajes. Pero gracias a la extensión de contrato de Wiliam Carvalho hasta 2026 y la millonaria venta de Marc Bartra al Trabzonspor, lograron registrar a los futbolistas.

Pese a saber sobreponerse a la ausencia de los jugadores, el salvavidas permitió que Pellegrini saliera de un mar de dudas y centrarse de lleno en pelear en las tres competencias de las que serán parte.

Pese a la modesta personalidad del chileno, el Ingeniero impuso su sello en los blanquiverdes y buscará continuar por acrecentando su impecable palmarés. Ya se comprometió hasta 2025 con el Betis, pero en el Benito Villamarín esperan que el Ingeniero nunca parta porque él siempre tiene “un plan”.