Manuel Pellegrini saca pecho por su gran arranque con el Betis: “Partir con 15 puntos de 18 es un rendimiento altísimo”

El Real Betis, que contó con Claudio Bravo en la suplencia, consiguió un importante triunfo frente al Girona. En un dificultoso encuentro, los béticos se impusieron por 2-1 ante los albirrojos y se encumbraron cerca de la cima de LaLiga.

El cuadro verdiblanco escaló al tercer lugar del certamen español con 15 unidades, consolidándose en la pelea contra dos colosos del balompié mundial, pues solo se encuentra a un punto del Barcelona (16) y a la espera de lo que haga el Real Madrid (15) en el Derbi frente al Atlético de Madrid (10).

Posterior al duelo disputado en el Benito Villamarín, el entrenador Manuel Pellegrini, se mostró contento por el resultado frente a un duro escollo y destacó el rendimiento de sus pupilos a pesar del desgaste. “Muy contento por el triunfo porque era el tercer partido de la semana. Nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien al fútbol y que tuvo todo la semana para prepararlo. Nosotros veníamos de dos partidos con una carga emocional muy alta, como el del Villarreal y en la Europa League, para terminar la semana jugando ante un buen equipo y ganando bien”.

Pulcro arranque

En esa línea, el adiestrador se refirió al gran inicio que su equipo ha tenido en la presente temporada. “Partir con 15 puntos de 18 es un rendimiento altísimo que a lo mejor uno no se lo espera. Estamos en dos competiciones, cumpliendo bien, en la Europa League también hemos sumado los seis puntos”.

“Hasta el momento estamos bien, pero eso no significa que vayamos a continuar bien si no somos el mismo equipo con un espíritu de trabajo importante y buen rendimiento. Estamos con bastantes lesionados, con un plantel que ha tenido en la primera parte del campeonato bastantes contratiempos con las inscripciones y las lesiones. Ha sido un mérito importante para el plantel poder tener esa cantidad de puntos”, complementó el director técnico de 69 años.

El chileno habló el gran cometido que tuvieron los jugadores del Girona y del complejo partido que planteó Míchel, entrenador del cuadro catalán. “Yo no sé si la palabra adecuada es sufrir. Hay momentos del partido, ante un buen equipo que pierde poco el balón y en el tercer partido de la semana, que nos van a dominar, pero hemos defendido de forma correcta. No podemos pretender marcar una diferencia grande ante todos los equipos porque no es la realidad futbolística”.

“Creo que el equipo está equilibrado, salimos a buscar los partidos, a atacar, hacemos goles casi siempre, y cuando tenemos que defender lo hacemos de forma ordenada. Tras el 2-1 no teníamos fuerzas para seguir presionando y llegar a la portería contraria, los esperamos bien en nuestro campo y no tuvieron oportunidad”, agregó.

Estado de gracia

El director técnico más longevo de las cinco grandes ligas le dedicó unas palabras al gran presente que está teniendo Borja Iglesias, goleador del cuadro bético. “Borja está en un gran momento, con mucha confianza, aguantando bien el balón para preparar jugadas. Me alegra mucho por él que haya respondido a esa llamada de la selección nacional con dos goles. Muy importante para su confianza y para nuestro equipo”.

Borja Iglesias marcó un doblete en la victoria del Betis sobre el Girona. Foto: Real Betis.

“El único objetivo que tenemos es tratar de ganar al Celta el partido siguiente, es irreal suponer algo a futuro porque el fútbol varía mucho. Tratamos de salir a ganar cada partido y a final de temporada veremos cuántos puntos sacamos. Cuando quedan 32 partidos, no creo que sea lógico ver los objetivos”, sentenció al ser consultado por alcanzar la clasificación a la Champions League a final de temporada.

Su próximo desafío será el domingo 2 de octubre cuando visite Balaídos para medirse al equipo dirigido por Eduardo Coudet.