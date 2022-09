Igor Tudor, DT de Alexis en el Marsella, advierte a Eduardo Berizzo: “Espero que los que vayan a la selección no jueguen demasiado”

El Olympique de Marsella mantuvo su invicto en la Ligue 1. El equipo en el que milita Alexis Sánchez igualó 1-1 frente al Rennes, en un duelo que fue válido por la octava jornada del certamen francés y que contó con el Niño Maravilla hasta los 85′. El técnico de los Focenses valoró el resultado conseguido ante los rojiblancos y resaltó el buen inicio de temporada que han logrado sus dirigidos.

“Obviamente es un resultado positivo, estoy súper feliz. Sinceramente, no sé qué más decirte. Hay tres o cuatro jugadores a los que hay que darles una medalla, encadenar tantos partidos es un tour de force. Es inhumano, especialmente porque nuestro modo de juego consume mucha energía. Realmente quiero felicitar al equipo. Queríamos ganar, no lo conseguimos pero sigue siendo positivo”, comenzó diciendo el adiestrador, en la conferencia de prensa posterior al compromiso.

El DT croata, eso sí, no escondió su preocupación por aquellos jugadores que fueron convocados a sus selecciones, debido a que su equipo deberá enfrentar un complicado mes una vez que estos retornen. Es por eso que su deseo es que estén en plenas condiciones físicas para disputar partidos que son importantes, tanto a nivel local como internacional, en la Champions League.

Entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre, el Marsella jugará un total de ocho encuentros, los cuales pueden marcar el resto de la temporada. Tres de esos choques serán válidos por la Champions: dos ante el Sporting de Lisboa y uno frente al Frankfurt. El 16 de octubre, en tanto, el Niño Maravilla y compañía visitarán al París Saint-Germain, cuadro que, por ahora, es su prinicipal rival en la lucha por la corona.

“Siempre tratamos de hacer lo mejor, tenemos que juzgar según la calidad del trabajo y la mano de obra. Esta tregua nos permitirá descansar, recuperarnos y volver aún más fuertes porque todavía habrá una serie de muchos partidos en octubre y tendremos que dar el máximo. Espero que los que se vayan a la selección no jueguen demasiado. Tenemos que aceptar eso, pero espero que puedan recuperarse un poco”, complementó el estratega, lanzándole, de paso, una advertencia a Eduardo Berizzo, el técnico de la Roja y quien convocó a Alexis para los partidos amistosos frente a Marruecos y Qatar.

Finalmente, Tudor explicó las razones de utilizar a Valentin Rongier y Jordan Veretout en la mitad del campo, pese a que son dos futbolistas de cualidades muy similares en esa zona. También criticó el estado del campo de juego, asegurando que complicó el desarrollo del juego.

“Intento poner en el campo a los jugadores que me parecen más fuertes en cada posición. Son dos grandes jugadores, eso obviamente no quiere decir que los demás no sean buenos. Este domingo hubo un problema con la cancha y ya hablé con los responsables al respecto. No es ideal cuando quieres intentar sacar los balones muy rápido desde atrás”, concluyó el DT del Marsella.

El equipo en el que milita el Niño Maravilla volverá a las canchas el vienes 30 de octubre. Ese día, visitará al Angers, en un duelo que está programado para las 16.00 horas de Chile.