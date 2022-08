Ninguneo, sarcasmo, ironía y provocación: el choque entre Pellegrini y Mourinho marcará el duelo entre el Betis y la Roma por la Europa League

La UEFA realizó el sorteo de la próxima edición de la Europa League. Uno de los emparejamientos se lleva la atención en el Viejo Continente. El Betis y la Roma comparten el grupo C de la competencia, que completan el Ludogorets y el HJK Helsinki. Los españoles y los italianos no animan alguno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol europeo, ni mucho menos. Sin embargo, hay un elemento que le añade la suficiente cuota de atractivo a los compromisos que animarán ambas escuadras: el reencuentro entre Manuel Pellegrini y José Mourinho.

Las carreras de ambos entrenadores están hermanadas por un elemento común: el Real Madrid. En el club merengue, el portugués fue mucho más exitoso que el chileno, pues sumó tres títulos: la liga, la Copa del Rey y la Supercopa local, en la temporada 2011-12. Con ello, la Casa Blanca conseguía romper la hegemonía del Barcelona. Mou fue el reemplazante del Ingeniero, quien se fue del principal club del mundo dejando buenos números, pero ningún título y con papelones como la eliminación ante el Alcorcón, en la Copa del Rey, a cuestas. Al presidente Florentino Pérez no le tembló la mano para destituirlo. Con el tiempo, en todo caso, el chileno mostraría su valía en los distintos desafíos profesionales que asumiría. Sin embargo, entre ambos se generó una profunda distancia.

El provocador

Mourinho ha sido, en el transcurso de esta peculiar disputa, el provocador. Hay que remontarse a la época en que asumió la banca de los blancos y disparó directamente contra el Ingeniero. “Si el Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga”, lanzó, en relación al nuevo destino que había tomado la carrera del entrenador chileno.

Pellegrini no se quedó atrás y le respondió. “Quien dice que no vendría a Málaga es porque no ha estado aquí”, contestó. “Intenté hacer la mejor campaña... A muchos les duele, pero fue la mejor campaña histórica del Real Madrid en cuanto a puntos”, reforzó, intentando validar su rendimiento. Mou, otra vez, se lanzó en su contra. ““Dijo solo un parte de la verdad. Pero perdió en la primera ronda de la Copa del Rey (contra Alcorcón) y en octavos de final de la Champions. Además fue segundo y el segundo es el primero de los últimos”, insistió.

El ida y vuelta no terminaría ahí. “No puede ser un equipo que esté corriendo detrás del balón, por más que vaya ganando. No con jugadores de esa categoría y nombre, jugadores que pueden crear espectáculo para su gente durante 90 minutos... No me gustan los técnicos resultadistas”, cuestionó Pellegrini, en una directa alusión al Real Madrid de Mourinho.

Pellegrini, en la final de la Copa del Rey, entre el Betis y el Valencia (Foto: Reuters)

El desaire

La relación entre ambos no cambió con el tiempo. Ni siquiera el cambio de aires que supuso el paso de ambos por la Premier League generó alguna cercanía. De hecho, es ampliamente recordada la incidencia que se produjo después de un partido entre el Manchester City y el Chelsea. La primera escuadra era dirigida por el chileno. El partido lo ganaron los Blues, un logro que fue efusivamente celebrado por Mourinho. Pellegrini lo consideró una provocación más en el tirante historial de desencuentros entre ambos y desestimó la posibilidad de despedirse de su rival, un rito que es habitual entre los estrategas en la competencia inglesa, independientemente del resultado.

Para Mourinho, el desaire se transformó en un elemento más a su favor. “Es normal que no me de la mano cuando pierdes en el ultimo minuto”, lanzó. El Ingeniero explicó que no había querido despedirse del estratega portugués. Antes de la revancha, Mou detonó otra bomba, acusando favoritismo arbitral en favor del City. “Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible y a veces cometen errores y normalmente durante la temporada los errores se reparten entre los equipos. En el caso del City, tienen todo a su favor”, planteó.

Mourinho, en un partido de la Roma (Foto: Reuters)

La cercanía

El tiempo ha ido atenuando la virulencia. Pellegrini ha dicho que mantiene buena relación con varios entrenadores e incluye en ese razonamiento a Mourinho. Incluso ha recordado que en una oportunidad coincidieron en un aeropuerto y se saludaron con un abrazo, lo que da cuenta de la mejoría en la relación entre ambos.

Hoy, de hecho, después de que conoció la distribución de los equipos en la Europa League, el portugués elogió al chileno, aunque atribuyéndole la responsabilidad de ser protagonista en el grupo, con su oncena. “Equipos como Betis tienen la responsabilidad de ganar. Han ganado la Copa del Rey, tienen a un entrenador top y un equipo que juega muy bien al fútbol. El año pasado terminaron quintos, son un cuadro de mucho nivel”, expuso.

“Contra Ludogorets jugué allá, no es un partido fácil, es un equipo que siempre gana el campeonato en Bulgaria. Al otro rival no lo conozco, pero los clubes del norte de Europa han evolucionado mucho. Después de 200 banquillos en Europa, será la primera vez que iré a jugar a Finlandia”, analizó respecto de los otros rivales.