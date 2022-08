UEFA Europa League: el Betis de Pellegrini y Bravo compartirá grupo con la Roma de Mourinho

El sorteo de la UEFA Europa League no se la ha puesto fácil a Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. El Betis quedó instalado en el Grupo C de la competición y deberá enfrentar al Ludogorets, HJK Helsinki y a la Roma de José Mourinho por el pase a los octavos de final. Por otra parte Guillermo Máripan y el Mónaco se vieron favorecidos por la tómbola, al caer en un grupo donde son claros favoritos.

Es por eso que gran parte de la atención se la lleva el duelo que tendrá el técnico chileno contra el luso. Un duelo con harta historia y morbo, ya que “Mou” y el “Ingeniero” nunca han tenido la mejor de las relaciones. Pese a que la cordialidad ha ido en aumento en los últimos años, aún son recordados los diferentes dardos que el ex DT del Inter de Milán le lanzó al nacional. “Intento evitar Alcorconazos” o “si a mí el Madrid me echa, no me voy a entrenar al Málaga”, fueron algunas de las frases que coparon las portadas en sus momentos.

Pero ahora lo más probable es que el duelo esté sobre la cancha. Son, por lejos, los dos equipos más fuertes del grupo, por lo que la lógica dice que el primer puesto se definirá en los enfrentamientos que se disputen en el Benito Villamarín y el Olímpico de Roma. Los españoles tienen a su favor un proceso exitoso y un equipo que ha conseguido grandes resultados en el inicio del año. Los de la loba por su parte cuentan con un plantel nuevo, pero repleto de grandes nombres como Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum, Nicolò Zaniolo y Nemanja Matić.

En la fase de grupos el Betis también deberá enfrentar al actual campeón de la liga búlgara, el Ludogorets, y al HJK Helsinki, monarca del fútbol profesional de Finlandia.

Maripán sonríe

Uno de los equipos más favorecidos por el sorteo, que se realizó esta mañana en Estanbul, fue el Mónaco de Guillermo Maripán. Los del Principado quedaron instalados en el Grupo H de la competencia europea y tendrá como rivales a equipos, que en el papel, están muy por debajo de su nivel.

En concreto, deberán enfrentar al Estrella Roja de Belgrado, al Ferencváros de la liga búlgara y al Trabzonspor, que fue campeón en Turquía la temporada pasada, pero que quedó fuera de Champions League al perder en la fase previa ante el FC Copenhague.

El United y el Arsenal los favoritos

El poderío inglés también está presente en la UEFA Europa League y que dos equipos históricos de la isla no pudieron alcanzar la máxima cita europea y quedaron relegados al segundo torneo de mayor importancia. Una situación que incluso ha provocado que Cristiano Ronaldo busque una salida desesperada del Manchester United.

Una situación que incomoda, pero no desvía en los Diablos Rojos. Tras su victoria ante Liverpool parecen haber encontrado señales de mejora y sin dudas son unos de los favoritos para levantar el trofeo de la Europa League al final de la temporada. Para que aquello se concrete, primero deberán superar el grupo E donde se medirán ante la Real Sociedad, el Sheriff FC y el AC Omonia Nicosia de Chipre.

El Arsenal en cambió quedó sorteado en el Grupo A y se enfrentará al PSV, al F.K. Bodø/Glimt y al Zurich FC. Una gran oportunidad para que los dirigidos por Artera sigan mostrando el gran nivel que los tiene como punteros en la Premier League.