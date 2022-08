“¿Si voy a jugar? ¿A qué, al parchís? Claudio Bravo se inquieta e ironiza respecto de sus opciones de actuar en el Betis

Claudio Bravo aún no puede jugar por el Betis en la actual temporada. El equipo español no ha podido inscribirlo producto de sus problemas con el fair play financiero y, en la antesala de la tercera jornada, en la que los andaluces se medirán con el Osasuna, el arquero de la Selección vuelve a sentir la incertidumbre respecto de su futuro deportivo. De hecho, dio una muestra concreta de la molestia que la situación le produce.

Bravo aparece en la convocatoria de la escuadra de Manuel Pellegrini para el encuentro que se disputa este viernes. Sin embargo, que esté en la lista no le entrega la certeza de que podrá estar en el campo de juego. En ese escenario, cuando es consultado respecto de su participación en el juego, recurre a la ironía. “¿A qué, al parchís?”, responde el guardameta mientras se encamina a abordar el bus institucional. El parchís es el juego de mesa que en Chile se conoce como el ludo. Entre los futbolistas se ha transformado en uno de los pasatiempos favoritos en las concentraciones y viajes. Arturo Vidal, por ejemplo, ha mostrado imágenes disfrutándolo junto a sus compañeros.

El lío

A comienzos de mes, cuando el equipo de Manuel Pellegrini ya estaba virtualmente listo para afrontar el inicio de LaLiga, Bravo era uno de los integrantes del plantel que no tenía claro si podría ser inscrito. El portero y otros cinco jugadores no habían podido ser registrados por el club en virtud de las disposiciones que controlan los gastos de las instituciones para evitar desbordes desde el punto de vista económico. En España, no se admiten nuevas inscripciones si el límite salarial está superado. Y esa barrera es clara: los clubes no pueden gastar más que el 70 por ciento de los ingresos que perciben.

“Guardado, Bravo y Joaquín, que renovaron sus contratos, y las incorporaciones Willian José, Luiz Henrique y Luiz Felipe siguen en el limbo. Sin traspasos de calado y sin ingresos extraordinarios de otras partidas, no hay nada que hacer todavía. La Liga de Fútbol Profesional no admite nuevas inscripciones con el límite salarial fuera de control”, alertaba, por esos días el diario español As.

Pellegrini y Bravo, el día en que el Betis ganó la Copa del Rey (Foto: AFP)

Las presencias de Bravo, Guardado y Joaquín fueron establecidas como prioritarias por Pellegrini. En esa línea, la dirigencia ha hecho algunos intentos por alivianar la planilla salarial. La cesión del mexicano Diego Laínez, quien partió al Sporting Braga, de Portugal, fue uno de los intentos en ese sentido. Aún así, los números todavía no calzan.

Pellegrini se limita a esperar. “Es un tema que no lo puedo responder. Hay gente encarga de ello en el club y sólo sé que para este partido seremos los mismos que para el anterior”, comentó el entrenador chileno antes del partido frente al Mallorca. “Lo importante es que se solucione la situación para estar tranquilos en el terreno de juego”, explicó. Para su pesar, la situación aún no ha encontrado las respuestas que le permitirían contar con los futbolistas que necesita para fortalecer su propuesta de juego.