El tiempo se agota para Claudio Bravo: Betis tiene apenas dos semanas para solucionar la inscripción del arquero

Los días pasan inexorablemente y el cierre de inscripciones para los jugadores de LaLiga está a la vuelta de la esquina. El 1 de septiembre se cumple el plazo fatal para que el Betis de Sevilla logre la inscripción de seis de sus jugadores,

En ese escenario, la prioridad la tiene el meta chileno Claudio Bravo. El técnico Manuel Pellegrini fue el gran aval de la renovación del golero nacional, tal como adelantó El Deportivo en su momento. Asimismo, el Ingeniero tampoco está convencido del momento que pasa el tercer arquero, Dani Martín.

El elenco andaluz busca las fórmulas para conseguir el dinero que le permita no pasarse del 70% de sus ingresos, la cuota mínima que establece el reglamento del campeonato para emparejas las finanzas de los equipos.

El otro de los jugadores que urge al adiestrador santiaguino es el debut del nuevo fichaje, el delantero brasileño Luiz Felipe, quien arribó desde Fluminense a cambio de 8 millones de dólares fijos, los cuales ya fueron cancelados (falta pagar 5 millones en variables), según explicó la dirigencia del club carioca a los medios de su país.

Los otros casos son los de Luiz Henrique, Andrés Guardado, Joaquín y Willian José. Sin embargo, sus plazas en el campo de juego están mejor provistas y están más atrás en la lista de preeminencias del entrenador chileno.

Pellegrini, complicado

El ex adiestrador de Villarreal ya debió referirse al tema en la pasada conferencia de prensa tras el triunfo sobre Elche, en la primera fecha. Consultado sobre el tema, el DT señaló que “no me corresponde a mí contestar eso... deberían preguntarle a alguien del club”.

Y es que el técnico está decepcionado. Uno de los compromisos que adquirió el club tras la renovación, lograda en diciembre del año pasado, fue la consolidación del proyecto deportivo, que pudiera contar con las herramientas para dar el salto de calidad.

Ese, precisamente, es el punto que la dirigencia no ha podido cumplir con el chileno. Tras clasificar por segunda temporada consecutiva a la Europa League, el ex Manchester City esperaba conocer el planeamiento para no pasar zozobras en tres frentes, incluidas LaLiga y la Copa del Rey.

Cercanos al Ingeniero reconocen que la situación lo tiene en plena incertidumbre. Sin embargo, no ha pensado en tomar una decisión radical, pese a las millonarias ofertas que recibió para marcharse.

“Es cierto que Pellegrini está complicado con toda esta situación, porque no se han cumplido los compromisos de parte del club. Pese a todo, el técnico confía en solucionar pronto el problema. Ha manifestado su descontento a la dirigencia, pero de ninguna manera la dimisión”, dicen en el entorno del DT.