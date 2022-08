Había que esperar hasta el final: Ñublense arremete en el epílogo para bajar a Colo Colo

Se trataba de un partido atrayente, al tratarse de dos animadores del fútbol chileno durante el año. El primero contra el tercero del torneo de Primera División, en un cruce directo por la Copa Chile. En Chillán, las emociones recién asomaron cerca del final. Ñublense supo remontarle a Colo Colo, para ganar por 2-1 y quedar con una leve ventaja en la llave de octavos de final.

Considerando la distancia que tiene en el campeonato local y tener la primera opción de levantar el Huemul de Plata, esquivo desde 2017, la Copa le permite a Gustavo Quinteros rotar y poner en la cancha a nombres que han esperado mayor regularidad, más allá de la norma Sub 21, lo que no quiere decir que no tengan la aspiración de campeonar. Dos grandes novedades tuvo Colo Colo. La primera fue la vuelta de Emiliano Amor, superada una larga lesión. La otra fue la primera titularidad de Marco Rojas, el seleccionado neozelandés, como puntero derecho.

Sin Juan Martín Lucero desde el arranque, Quinteros optó por Marcos Bolados. Planteado de otra forma, el cuadro blanco no tuvo referencia de área en el primer tiempo y tampoco tuvo esa asociación en el juego que le brinda el ex Vélez. A Bolados le costó encontrar su lugar entre los centrales locales, porque naturalmente no es un 9.

El buen equipo de Jaime García produce un agradable manejo de la pelota y una intensidad que sobresale a nivel local. Sin embargo, con esos aditivos, no logró generar peligro real en el arco de Brayan Cortés durante los primeros 45 minutos. Ambos elencos eran directos, sin embargo los Diablos Rojos lograban un mayor peso en el mediocampo (silenciosa y eficiente labor de Lorenzo Reyes). Registraron el 66% de posesión, no obstante ningún remate franco a la portería alba. En la visita, tanto Gabriel Costa como Marco Rojas eran intermitentes.

La primera parte entregó un encuentro parejo y plano. La paridad en el marcador era reflejo de lo que se veía en el campo de juego: no había uno superior al otro. Un cero a cero totalmente justificado.

Lo mejor, en el final

En el complemento, el partido tuvo más calor. Ambos fueron dejando más espacios, lo que entregó un duelo con mayor tránsito entre lado y lado.

En los 48′, se produjo la primera intervención concreta del arquero Cortés, desviando un tiro directo de Rodrigo Cisterna. En la otra portería, Gabriel Costa intentó con un tiro libre, en los 56′, sin embargo su remate fue muy débil y contuvo Hernán Muñoz. El partido seguía con una marcada paridad, aunque con más movimiento.

Para la media hora final, Quinteros metió tres cambios. Entraron Gil, Lucero y Suazo, con lo cual Colo Colo volvió a su estructura mayoritariamente titular. Con esto, Costa pasó a una banda y el Colorado se ubicó para la salida, delante de Pavez y Pizarro. Con el paso de los minutos en el segundo periodo, el elenco de Macul fue tomándole la manija al partido, apoyado además en el retroceso de Ñublense.

La parte más interesante del partido sucedió en los 15 minutos finales. Llegaron los goles. Los tres que ingresaron en simultáneo para Colo Colo fueron clave para el 1-0. En los 77′, marca Lucero con un remate mordido con la zurda, tras una acción de Gil, precedida por una jugada personal de Suazo. Con un dejo de suerte, el Cacique destrababa el encuentro. El problema para los albos fue que la ventaja duró apenas un par de minutos.

En los 79′, la zaga colocolina defiende mal un balón detenido. Con libertad, apareció Rafael Caroca en el área, luego de un fallido remate de Pato Rubio, para descolocar a Cortés e igualar la cuenta. Como lo mejor llegó en el final, faltaba más. En una ráfaga, los rojos lo dieron vuelta en los 86′, gracias a un gran cabezazo de Bernardo Cerezo, imponiéndose en las alturas a Suazo.

Triunfo importante para los de Chillán, que supieron vulnerar a un Colo Colo con bases sólidas, aunque en un escenario completamente abierto.

La revancha entre chillanejos y albos se disputará el próximo domingo, a las 17.30 horas, en el Monumental. El ganador de esta serie irá en cuartos de final ante el vencedor de la llave entre Coquimbo Unido y Huachipato, cuyo cotejo de ida será este jueves, en el CAP de Talcahuano.

Ficha del partido

Ñublense 2: H. Muñoz; B. Cerezo, R. Caroca, N. Vargas, F. Cordero; R. Cisterna, L. Reyes, M. Rivera (66′, I. Rozas); A. Aravena (83′, L. Molina), P. Rubio (90′+3′, F. Reynero) y N. Guerra (66′, M. Moya). DT: J. García.

Colo Colo 1: B. Cortés; B. Gutiérrez, M. Falcón, E. Amor, P. Navarro (59′, G. Suazo); E. Pavez, V. Pizarro; M. Rojas (59′, L. Gil), G. Costa, C. Zavala (59′, J. M. Lucero); y M. Bolados (75′, A. Oroz). DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 77′, Lucero, remate de zurda tras jugada de Gil; 1-1, 79′, Caroca, captura el balón tras un mal tiro de Rubio; 2-1, 86′, Cerezo, cabezazo en un balón detenido.

Árbitro: J. Bascuñán. Amonestó a Guerra, Rubio, Vargas, Caroca, Cerezo (Ñ); Amor, Pavez (CC).

Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 8 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.