Manuel Pellegrini confirma que Claudio Bravo se perderá el debut del Betis por los líos con el fair play financiero: “Nadie está contento”

El fair play financiero tiene de cabeza al Betis y a Claudio Bravo. Hoy, en conferencia de prensa, Manuel Pellegrini confirmó que Claudio Bravo no podrá estar en el debut de su escuadra en La Liga, que se realizará mañana ante el Elche. En la misma situación del capitán de la Roja hay otros cuatro jugadores, algunos de los cuales son piezas claves para el armado del estratega chileno: Joaquín, Andrés Guardado, Luiz Felipe, Luiz Henrique y Willian José.

Tal como expuso El Deportivo, en el caso del guardameta de la Selección la mirada está puesta sobre la renovación de su contrato. La Liga establece una medida concreta para evitar que la economía de sus clubes pueda desbordarse: las entidades no pueden gastar más del 70 por ciento de los ingresos que reciben. La normativa va en la línea de la que establece la UEFA en el mismo sentido.

Hoy, en conferencia de prensa, Pellegrini analizó la situación. “Tenemos de bajas a Montoya, a Sabaly, a Canales y a Camarasa por motivos físicos. Los no inscritos (Bravo, Joaquín, Luiz Felipe, Luiz Henrique, Guardado y Willian José) no son considerados para el día de mañana. ¿Bartra? Estaba conversando en estos días para salir y se decidió. No será parte del plantel esta temporada. Sergio Canales necesitará un par de semanas para volver a jugar”, señaló.

El técnico chileno está preocupado. “Mi manera de pensar es la misma. Hay un problema económico, no podemos sustraernos de eso. En la medida en que salen jugadores importantes y no se pueden reemplazar... Deben entrar jugadores como los fichajes que no están inscritos (...) Hay una realidad, veremos si hay alguna otra oferta que mejore lo económico pero que no desmejore lo deportivo”. El propio Claudio Bravo, hace unas semanas, se refería a la situación. “Entendería que no pudiera jugar con el Betis contra el Elche, pero las inscripciones en LaLiga se van a solucionar. Vine al Betis con la ilusión de aspirar a lo máximo”, expuso.

En relación al estado de ánimo de los futbolistas que no pudieron ser inscritos, Pellegrini fue claro. "Lo toman con mucha madurez, aunque nadie está contento. Quieren aportar, son importantes. Ojalá se solucione antes del final de agosto. Ellos están trabajando muy bien", agregó.

El Betis sigue trabajando para solucionar el conflicto. Por ahora, al parecer, la única opción de poder regular el fair play financiero apunta a la venta de Marc Bartra, quien se encuentra en negociaciones con el Trabzonspor de Turquía. “¿Bartra? Estaba conversando en estos días para salir y se decidió. No será parte del plantel esta temporada”, cerró el Ingeniero.