La especial dedicatoria de Pablo Solari en su noche soñada con la camiseta de River Plate

Pablo Solari vivió una noche mágica con la camiseta de River Plate. Este sábado, el ex jugador de Colo Colo anotó un doblete en la victoria de su escuadra por 4-1 ante Newell’s. Sus anotaciones las registró con una diferencia de casi tres minutos.

Una vez finalizado el duelo, el Pibe no escondió su emoción. Y realizó una especial dedicatoria que llamó la atención en Argentina. “La emoción del gol es porque mi abuela está internada y peleando por su vida. Me encantaría festejarlo abrazado con ella”, dijo el ex Cacique.

“Estoy disfrutando un montón, hay momentos en que no lo puedo creer porque trabajé desde chico para esto: llegar acá y vestir la camiseta del equipo del que soy hincha”, agregó el transandino . “Con tal de jugar con esta camiseta, que Marcelo (Gallardo) me ponga donde quiera. Vengo trabajando desde chico, soy hincha de este club y estoy viviendo un sueño que no lo puedo creer. Quiero ganar algo con River. Mi fanatismo es muy grande”, cerró el Pibe.

Los elogios de Gallardo

Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate, lo llenó de elogios. “Un jugador joven que llega y rápidamente empieza a mostrar muy buenas sensaciones. Un jugador que se va a potenciar y va a potenciar al equipo con su energía, cualidades y goles. Tiene deseo y ganas de aprender”, declaró el Muñeco acerca de su nueva figura, quien lo dejó gratamente impresionado en el cruce por la Copa Libertadores, cuando Solari aún estaba en el Cacique.

“Tenemos un buen plantel, el equipo se irá viendo, tenemos que ir armando un equipo nuevo. Un funcionamiento que nos asegure que cada vez entramos a la cancha podemos ser superiores sin importar el rival ni el sistema con el que juguemos. Requiere que los jugadores que llegan se acoplen y entiendan la exigencia de este club, que no es fácil, y que los resultados acompañen para seguir convencido de lo que queremos. Vamos a tener chances de pelear el campeonato, si no es así vamos a conformar un buen equipo”, dijo.

River Plate, con la victoria frente a Newell’s, saltó al cuarto lugar de la liga transandina. El equipo de Buenos Aires está a siete puntos de Atlético Tucumán, el sorprendente líder del torneo argentino.