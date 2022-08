La tabla no miente: la U pierde en Curicó y sigue en caída libre a la zona de descenso

La situación de Universidad de Chile es tan compleja como incómoda. Estar nuevamente en medio del fango que implica pelear por la permanencia, además de la majamama dirigencial que tiene a Azul Azul en un constante cuestionamiento, tiene al elenco laico con un extremo nivel de estrés. Y todo ese revoltijo, ineludiblemente, repercute en la cancha. Un nuevo tropezón, esta vez en Curicó, por 3-1, hunde a los azules y los tiene con las alarmas encendidas.

Para visitar la Región del Maule, el técnico Diego López apostó por repetir la fórmula que usó ante Unión Española. Vale decir, disponer de un 4-2-3-1, con Jeisson Vargas como enlace y Ronnie Fernández siendo la referencia de área. Recién se estaban acomodando los elencos en el césped de La Granja y llegó la primera estocada curicana. Solo pasaron un par de minutos y Yerko Leiva anota un golazo, con un remate desde fuera del área, tras una atajada de Campos a un mano a mano contra Castro. Por su pasado de azul, el autor del gol no celebró.

La U estaba obligada a remar desde atrás para salir airosa como forastera, y con malos antecedentes a cuestas: en esa condición, solo ganaron en la primera fecha (a La Calera, con Santiago Escobar al mando). En ese afán, el más incisivo era Lucas Assadi, por la izquierda. El primer tiempo tuvo muchas imprecisiones, de lado y lado. Sin embargo, Curicó era más punzante. Cuando presionaban en campo rival, evidenciaban las flaquezas defensivas de los azules. Mientras tanto, el impetuoso Emmanuel Ojeda rompía desde el medio para apoyar arriba, sin éxito.

El panorama se le complicó más a los universitarios con la expulsión de Álvaro Brun. Estaba finalizando el primer lapso y el improvisado zaguero central recibe la roja directa debido a una patada en contra de Castro. Puede generar dura el cobro, pero la imprudencia del uruguayo salta a la vista. Los ánimos se encendieron en la U, reclamando la roja. El propio López se metió a la cancha, indignado.

Quedando con un 4-4-1, con Ojeda atrás y Seymour en el medio (entró por el intermitente Jeisson Vargas), la U tenía que plantear el complemento con una mayor cautela. Mediante un ataque directo (no más de tres toques), encontraron el empate. Rechazo del meta Campos, pivoteo de Ronnie y Darío Osorio queda de frente a Fabián Cerda, y le pica el balón con la zurda, para poner el 1-1 en los 56′. Era agua en el desierto para la U de Chile.

No obstante, la paridad duró cinco minutos. Rodrigo Holgado hizo el 2-1, marcando con libertad en el área chica. Nuevamente en desventaja, la U no encontró la manera de reaccionar. La inclusión de Junior Fernandes no fue factor en lo que quedaba de partido. A la larga, el equipo de López estaba con uno menos y tampoco podía regalarse en el fondo. En los minutos finales, entró el Chorri Palacios, que tampoco hizo mucho. En el tiempo añadido, Juan Pablo Gómez hizo el tercero tras un carrerón, rematando al primer palo de Campos.

Como ya es una costumbre, Universidad de Chile tropieza y se estanca en los puestos postreros de la tabla, con el fantasma del descenso respirándole en la nuca. Hay un dato decidor, respecto al bajo desempeño como forastero. Llegaron a nueve caídas de visita, igualando a Coquimbo Unido como el equipo con más derrotas en esa condición en el torneo local (en 12 partidos).

“Uno no piensa en eso (en el descenso), pero la tabla no miente. Lo tenemos presente”. Esa frase le pertenece a Diego López. Y es así. El afán de la U es mantenerse en Primera. Y la tiene difícil.

Ficha del partido

Curicó 3: F. Cerda; J. P. Gómez, F. Bechtholdt (81′, J. Rojas), M. Cahais, R. De la Fuente; J. González (63′, F. Ortiz), M. Sandoval (63′, D. Urzúa), Y. Leiva, F. Castro (75′, B. Oyarzo); R. Holgado y D. Coelho (81′, F. Fritz). DT: D. Muñoz.

U. de Chile 1: C. Campos; Y. Andía, A. Brun, I. Tapia, M. Morales (86′, C. Palacios); E. Ojeda, I. Poblete; D. Osorio (71′, J. Fernandes), J. Vargas (46′, F. Seymour), L. Assadi; y R. Fernández. DT: D. López.

Goles: 1-0, 2′, Leiva, con un gran remate desde fuera del área; 1-1, 56′, Osorio, se la pica a Cerda tras pivoteo de Fernández; 2-1, 61′, Holgado, remata en área chica; 3-1, 90′+4′, Gómez, remate tras pase de Oyarzo.

Árbitro: F. González. Amonestó a Gómez (CU); Osorio, Andía (U). En los 45′, expulsa a Brun por juego brusco.

Estadio La Granja, Curicó. Asistieron 6 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.