Técnico de Norwich aplaude el golazo de tiro libre de Marcelino Núñez: “Marcó un gol magnífico que levantó a todos”

El Norwich de Marcelino Núñez se fue con una sensación amarga en su último partido. El Hull City se impuso por 2-1 al Norwich por la tercera fecha de la Championship, dejando la sensación de que los canarios pudieron haber obtenido el empate e incluso el triunfo.

Tras el duelo, el técnico Dean Smith se refirió al partido y al golazo del volante nacional que fue uno de los protagonistas del encuentro.

Sobre la derrota, el DT manifestó estar “amargamente decepcionado, porque es un partido que hemos dominado y hemos estado acampados en su mitad”, comenzó señalando en los canales oficiales del club.

“Los últimos 25 minutos fueron como ataque contra defensa. Pudimos haber ganado el partido en los primeros 15 minutos, tal fue nuestra superioridad y las ocasiones que creamos, pero regalamos un gol calamitoso y les dio algo a lo que aferrarse”, continuó.

“Tuvimos dos o tres minutos en la segunda parte en los que no pudimos hacer las cosas que veníamos haciendo antes. Terminaron con un tiro desde el área desviado a córner y no defendimos bien el balón parado”, añadió.

En cuanto al trabajo de Marcelino, expresó que “Núñez fue y nos consiguió un salvavidas con un gol magnífico que levantó a todos. Si Ramsey marcaba, íbamos a ganar el partido, pero no quiero ser un récord roto cada semana. Queremos ganar partidos de fútbol y eso es Lo que venimos a hacer aquí. Estamos jugando lo suficientemente bien como para ganar, solo estamos cometiendo errores tontos en este momento”.

Más adelante añadió que el exjugador de Universidad Católica “Es un buen futbolista. Puedes ver que lo disfruta y puede mover los hilos con la forma en que juega. Gran tiro libre y también lo hace regularmente en los entrenamientos, por lo que no es una sorpresa para nosotros. Tenemos un muy buen futbolista”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas. “Estarán tan decepcionados como nosotros y puedo decirles que los jugadores están angustiados allí. Honestamente puedo decir que nos están dando todo, simplemente estamos cometiendo demasiados pequeños errores tontos y no tomamos las decisiones apropiadas en el tercio final. A veces estarán satisfechos con la exhibición, pero decepcionados con el resultado, como todos lo estamos”.

Grant Hanley: “Estamos decepcionados”

El capitán Grant Hanley durante la derrota del Norwich frente a Hull City. Foto: NorwichCityFootballClub/Facebook.

Uno de los jugadores que tomó la palabra tras la caída fue el capitán Grant Hanley. En su análisis indicó que “Estamos realmente decepcionados”.

“No creamos suficientes oportunidades y no aprovechamos las que creamos. Concedimos un par de goles, así que esa no es una buena receta”, continuó el defensa escocés de 30 años.

“Necesitamos seguir trabajando duro y eso es lo que haremos. Solo llevamos tres juegos y es una temporada larga. No creo que sea el momento de presionar el botón de pánico. Sería una historia diferente si no lo hiciéramos”, prosiguió.

Por último apuntó que “haría las cosas más fáciles si metiéramos el primer gol, que todavía no lo hemos hecho. Eso tiene un efecto en el juego y es difícil para nosotros derribarlos y el segundo gol es masivo para ellos. Así es el fútbol y seguiremos buscando mejorar”.