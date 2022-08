Dos goles en tres minutos: Pablo Solari celebra sus primeros tantos con la camiseta de River

Seguramente, Pablo Solari no olvidará este día. El ex jugador de Colo Colo anotó por primera vez con la camiseta de River Plate, el equipo del que es un reconocido hincha, y por partida doble. Un doblete del Pibe ayudó a la victoria de los Millonarios por 4-1 sobre Newell’s Old Boys, en el Monumental de Núñez, por la fecha 13 de la Liga Profesional de Fútbol.

Para el incipiente camino de Solari con la ‘banda sangre’ ya era un hito el duelo ante los rosarinos, porque era su debut como titular en el estadio donde son locales, ese recinto de tanta historia. Tal como la ubicación en la que destacó en el Cacique, fue el puntero derecho del equipo de Marcelo Gallardo. Se demoró tres minutos en cosechar sus primeras anotaciones con River.

En los 30 minutos, Solari recibe el balón de parte de Agustín Palavecino, se perfila para su pierna diestra y saca un remate que se mete en el primer palo del meta Lautaro Morales. Festejó igual como lo hacía en el fútbol chileno: cuadrándose al estilo militar. Tres minutos más tarde, llegó el segundo, con un remate cruzado bajo. Nuevamente, recibió un pase de Palavecino. Una ráfaga que le da otro estatus al joven atacante ex Talleres de Córdoba.

Solari no convertía desde el 10 de julio, en esa lloviosa noche de Santiago, en la victoria 3-0 de Colo Colo sobre Deportes La Serena.

En el segundo tiempo se movió más el marcador. En los 64′, llegó el descuento leproso vía Pablo Pérez, ex Boca Juniors. Pero en la recta final, River sentenció el duelo. En los 72′, un cabezazo de Javier Pinola, tras un tiro de esquina, hizo el 3-1. Y en los 80′, un golazo de Matías Suárez sella el 4-1 definitivo.

El que no estuvo fue el zaguero chileno Paulo Díaz, que hace pocos días fue papá. La dupla de centrales elegida por Gallardo fue de Emanuel Mammana con el longevo Javier Pinola.

Con este resultado, River Plate se mete en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 21 puntos. Lidera el sorprendente Atlético Tucumán, donde juega el golero boliviano Carlos Lampe, con 28 unidades.

Anota Benegas

En la continuidad de la jornada del fútbol argentino, Leandro Benegas se hizo presente en el marcador para Independiente. El Toro le dio el empate al Rojo en su visita a Lanús, el colista del campeonato, que ahora dirige Frank Darío Kudelka, el ex técnico de la U. Fue 1-1 en territorio granate.

El inoxidable José Sand, de 42 años, abrió la cuenta para el local en los 20 minutos de juego. Benegas, quien fue titular, puso la igualdad en los 83′. El elenco de Avellaneda, que tiene como entrenador a Julio César Falcioni, está 25° entre 28 clubes, con 12 puntos.