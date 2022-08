El optimismo de Diego López tras una nueva caída de la U: “Es un momento difícil, pero las rachas terminan”

Universidad de Chile no levanta cabeza en el Torneo Nacional. El cuadro laico cayó por 3-1 frente a Curicó Unido en La Granja y alcanzó su sexto partido sin ganar en el campeonato. Sin duda, un complicado presente para los azules, que está a solo tres puntos de la zona de descenso directo, a la espera de lo que hagan Unión La Calera y Deportes Antofagasta. Pese a la derrota, el entrenador de los estudiantiles, Diego López, no pierde la esperanza de que su escuadra logre dejar atrás su complicado presente.

Balance de la derrota: “Es complicado hacer un balance de todo lo que pasó. Cuando arrancas el partido y después tienes una expulsión que no es clara, que no se va a ver. Ahí hay dos errores. Tenemos que analizar hasta donde jugamos con 10. A mí me dio la sensación de que no estábamos bien, como en el partido anterior. La presión que salimos a hacer no salió bien. Ellos encontraron buenas posiciones, sobre todo en el medio. En el momento en el que te agarran la pelota en esos espacios, es difícil. Después, ellos hacen el primer gol, en una jugada en la que nosotros cometemos un error. Después tenemos el empate. Hay que ser conscientes de que los goles hay que hacerlos. Pudimos hacer un gol importante después. Nos hicieron el gol y después fue más complicado. Buscamos la forma de quedar con gente arriba para tener la chance de llegar al arco”, comenzó diciendo el DT en conferencia de prensa.

“No fuimos contundentes. Me pareció que hubo un error grave cuando le dan la amarilla a un jugador de ellos. El árbitro nos paró toda la acción. No sé si terminaba. No es una excusa. Fue complicado, pero tenemos que estar fuertes. Viene la Copa Chile. Hay que levantar la cabeza y hay que jugar. El equipo tiene que revertir esta situación. Es un momento difícil, pero las rachas terminan. Tenemos que hacer fuerza nosotros para terminar esta racha negativa, sobre todo en los resultados”, complementó.

Para el estratega, el juez del compromiso se equivocó al no revisar en el VAR la jugada que terminó con la expulsión de Álvaro Brun. Una acción que, para el DT, no merecía ser castigada con tarjeta roja: “Lo del árbitro lo dije en la acción de la expulsión. Nosotros lo vimos. No le pega en la cara cuando salió con hielo. Eso fue un error y el segundo error es que no lo va a ver. Capaz que me equivoco yo, pero para mí fueron dos errores en uno. No estábamos tan bien antes de la expulsión. Nosotros movimos a Jeisson Vargas a la izquierda. Habíamos agarrado la mano y ya no era tanta tenencia como al principio. Pero ya estábamos remando de atrás, con un gol en contra que fue un golazo, pero fue un error nuestro”.

El uruguayo, además, adelantó lo que será el duelo ante Cobresal, por los octavos de final de la Copa Chile. “Vamos a tratar de seguir en la copa. Era una copa linda y había que respetar al rival. Nos costó, pero el objetivo era pasar en la serie. Vamos a ver cómo quedamos. Eso lo veremos”, expresó.

Al ser consultado por su autocrítica por el presente de su equipo, López reaccionó molesto. “Por qué se dice que la U se vino abajo anímicamente si después empatamos. El equipo se mantuvo. Al final, recibimos el tercer gol”, dijo.

Finalmente, aseguró que solo el rendimiento del equipo puede demostrar si sus pupilos creen en su propuesta de juego. “Es una pregunta que la responde la cancha nada más. Para mí, no estábamos bien. Yo siento que el equipo me sigue. El partido pasado creo que hicimos un buen partido. Este fue un partido especial. Creo que las presiones las estábamos haciendo mal”, concluyó.