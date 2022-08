Atlético Mineiro sanciona a Eduardo Vargas por su noche de furia en la Libertadores

Atlético Mineiro cayó en penales (6-5) ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores. Eduardo Vargas, que ingresó en el minuto 79 del encuentro de vuelta, fue protagonista por una infantil expulsión que, tras la derrota, lo dejó como uno de los villanos.

El atacante nacional entró al terreno de juego para comandar la ofensiva de los dirigidos por Cuca y, en caso de que fuera necesario, ser uno de los designados en la tanda de penales. No obstante, el oriundo de Renca tuvo su noche de furia y, en el epílogo del partido, fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán.

Vargas recibió su primera tarjeta amarilla en el 85′, pero cerca del fin del encuentro vendría una llamativa segunda amonestación. Corría el sexto minuto de adición y el empate sin goles desencadenaría en los penales, por lo que el exjugador de Universidad de Chile era un firme candidato para asumir la responsabilidad de patear. Sin embargo, una exaltada discusión entre el chileno y el juez colombiano, que tuvo empujones de ambos lados, significó la expulsión del delantero.

Palmeiras se impuso en los lanzamientos penales (6-5) sobre al Atlético Mineiro. (AP Photo/Andre Penner)

Consecuencias para Vargas

La afición de la escuadra de Belo Horizonte no tardó en demostrar su descontento mediante las redes sociales. En tanto, el club, que aceptó las disculpas de Vargas, determinó castigar administrativamente al jugador.

Según consignó UOL Sporte, el futbolista de 32 años “fue sancionado por Atlético-MG tras ser expulsado en el último minuto ante Palmeiras, por la Copa Libertadores, y el director Rodrigo Caetano, se pronunció sobre la sanción administrativa que recibió el atacante y sobre su disculpa”.

“Todas las actitudes, decisiones administrativas relacionadas con la planificación, se toman en conjunto con el presidente Sérgio. Esto también se aplica a este tipo de situación. Justo ayer, entre las muchas reuniones que tuvimos aquí, Cuca y yo hablamos con Vargas sobre este episodio”, señala Caetano.

En esa línea, el administrativo explica que “él mismo (Vargas) se disculpó, realmente expresó que estaba exaltado, sabe el daño que causó. Hizo lo mismo frente a los otros atletas, sabe la importancia. De la misma manera que no podemos poner toda la eliminación sobre la espalda de Vargas, no podemos hacerlo en relación con Rubens o cualquier otro”.

Eduardo Vargas fue expulsado tras su fuerte reclamo contra el árbitro. Foto: captura de video.

“Aquí tenemos un reglamento y en estos casos específicos hay sanción y ya se ha producido. Ya ha sido aceptada por el atleta, incluso, es una sanción administrativa en este primer momento. Hoy es parte del plantel, alguna vez fue un jugador muy importante para el club en las conquistas, como todos los demás, y esperamos que regrese a ese nivel de rendimiento también”, complementó.

Finalmente, Caetano comenta la situación no es lo que esperan para un futbolista del Atlético Mineiro y que esperan que no vuelva a suceder. “De la misma manera que aplicamos este castigo, esta multa, importante para su reflexión, para que no sucedan episodios similares, ni con él ni con los demás atletas de nuestro grupo”.

El próximo desafío del Atlético Mineiro será el 14 de agosto, cuando el cuadro galo deba visitar a Coritiba en el Estadio Couto Pereira.