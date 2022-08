La noche de furia de Eduardo Vargas que generó las críticas de su técnico en la eliminación del Atlético Mineiro de la Libertadores

Atlético Mineiro se quedó fuera de la Copa Libertadores. El conjunto de Eduardo Vargas cayó en la definición a penales frente a Palmeiras después de empatar 0-0 en el duelo de revancha (2-2 en la ida) y caer en la definición desde los 12 pasos por 6-5.

El actual campeón del torneo continental enfrentó los últimos minutos con dos jugadores menos y el Mineiro se las arregló para crear peligro, aprovechando los espacios que esta situación les permitía.

Por lo mismo, el técnico del Gallo Alexi Stiva, mejor conocido como Cuca, envió a la cancha a Eduardo Vargas en el minuto 79 para reemplazar a Keno. Sin embargo, su presencia en el final del partido se vio cortada por su comportamiento.

La primera amonestación la recibió en los 85′ tras cometer una falta y luego, en los 90+2′ asistió a Hulk quien falló en una gran posición. No obstante, estas serían sus últimas acciones, pues en el cuarto minuto de adición le reclamó con todo al árbitro Wilmar Roldán, quien terminó por mostrarle la segunda tarjeta amarilla y, por ende, la roja.

Esta situación golpeó fuerte en el planteamiento del DT de Atlético Mineiro, pues uno de los parámetros que consideró para enviar al oriundo de Renca a la cancha era su capacidad para definir desde el punto penal, instancia a la que nunca llegó.

“El ingreso de Vargas era necesario, porque es un lanzador de penales, un tipo con experiencia”, señaló el adiestrador tras el encuentro. “No había ninguna razón para recibir una tarjeta roja”, continuó Cuca.

Luego, expresó su molestia por lo sucedido. “Una cosa es que te dejes llevar por una necesidad, otra es que te expulsen por reclamos. No podemos aceptarlo”, lanzó.

Por último, analizó en general el rendimiento de sus dirigidos. “Hoy empezamos mejor, pero no fuimos efectivos. De hecho, no teníamos la mentalidad competitiva para ganar el partido. Esa es la palabra clave. Muchos jugadores que marcan la diferencia no tuvieron una gran noche hoy, lamentablemente”.

De esta forma, por el paso a la final, el Palmeiras de Abel Ferreira se medirá contra el ganador de la llave entre Estudiantes y Athlético Paranaense, que en la ida en Brasil igualaron sin goles, que hoy se miden en La Plata.

Apuntado por la prensa

En Brasil no dejaron escapar la expulsión del seleccionado nacional justo antes del término del tiempo reglamentario.

En el uno a uno de Globoesporte el chileno recibió la calificación más baja del equipo con nota 3 de 10 posibles. Sobre el atacante señalaron que “el chileno atraviesa una etapa de pérdidas. Fue expulsado por desafiar al árbitro, tras quejarse de una falta no cometida en una jugada que perdió el balón. Cometió una falta tonta en la entrada del área. Su roja le sacó de la tanda de penales, ya que es uno de los mejores tiradores. Noche de villanos”.

Por su parte, UOL indicó que “no fue solo el Palmeiras el que tuvo un jugadores expulsados, ya que el delantero Vargas se llevó la roja por una queja, en la última jugada del partido. Sin embargo, la tarjeta del Atlético no tuvo incidencia en el partido, ya que el colegiado dio por finalizado el encuentro antes de que el conjunto verde ejecutara la falta”.