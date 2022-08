Un Barcelona en bancarrota es el segundo club que más ha invertido en este mercado de fichajes en el mundo

hace 49 minutos Tiempo de lectura: 3 minutos

Robert Lewandowski costó alrededor de 50 millones de dólares al endeudado Barcelona. FOTO: AP.

El club ha gastado US$ 156 millones, superado solo por Chelsea con 190 millones. La institución vendió el 10% los derechos de TV por los próximos 25 años. “Venden su alma al diablo para tener liquidez, pero no amortizan la deuda”, dice Joaquín Romeu, socio de MediaSponsorship y ex asesor del Barça.