Juan Tagle clama por el fin de la restricción de aforos en los estadios: “Debemos ser el único país del mundo que los mantiene”

El fútbol chileno y principalmente los clubes grandes intensifican su ofensiva por revertir la medida de restricción de aforos que impulsa el Ministerio de Salud, a través de los cambios del Plan Paso a Paso. Las modificaciones indican que, en caso de caer en fase de Mediano Impacto Sanitario, la capacidad de los estadios de fútbol se reduce a 10 mil espectadores, sin importar el tamaño del recinto.

Sin embargo, esta decisión solo rige para los espectáculos deportivos, ya que los numerosos conciertos que se llevarán a cabo en estadios superan largamente ese tope de público pero cuentan con la autorización para desarrollarse sin restricciones.

Es por eso que tanto Colo Colo, como Universidad de Chile y Universidad Católica comenzaron hace un par de meses con gestiones ante las autoridades para que se reconsidere la decisión. No obstante, la respuesta no ha sido la adecuada y hasta hoy la restricción se mantiene. Durante esta jornada fue Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien sacó la voz. “Es hora de liberar los aforos restringidos al fútbol chileno, debemos ser el único país del mundo que los mantiene”, escribió el dirigente en su cuenta de Twitter.

El timonel estudiantil no fue el único en manifestar en las últimas horas, también lo hizo Cristóbal Campos, arquero de la U, quien no dudó en expresar su molestia. “Dentro de los jugadores y todo lo que conlleva la institución no estamos de acuerdo en no poder tener un aforo completo. Nuestra gente es importante y marcamos diferencia”, afirmó en diálogo con el sitio oficial del club.

“No es posible que dentro de eventos o conciertos sí se acepte aforo completo. Restringirnos a nosotros y a nuestra gente el aforo nos perjudica bastante”, agregó el guardavallas del cuadro laico.

La semana pasada, Colo Colo también tomó un rol protagónico en este reclamo. “Esta restricción no es coherente con la flexibilización que sí ha habido en otras industrias. De hecho, el espectáculo del fútbol profesional ofrece mejores condiciones para evitar los contagios, ya que la actividad se desarrolla al aire libre. Incluso, la normativa es más rígida porque se exige, por normativa de Estadio Seguro y de la Delegación Presidencial, que todos los asistentes cuenten con su pase de movilidad habilitado”, comentó Alfredo Stöhwing, timonel albo, a El Deportivo.

En Blanco y Negro, la concesionaria que administra al club popular, admiten que las pérdidas por la reducción forzada de la posibilidad de vender entradas ya alcanzan los US$ 1,2 millones. Mientras que en los azules, las pérdidas son igualmente importantes: llegan a los $ 500 millones. En ambos casos, el perjuicio para las finanzas es considerable, atendiendo a que se trata de los clubes que incurren en mayores gastos en el fútbol nacional.

Los albos enviaron una carta al subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, para que considere la opción de flexibilizar estos criterios. Paralelamente, la ANFP también avanza en gestiones para levantar la medida. Es por eso que la Comisión Médica del ente rector del fútbol chileno hará una presentación ante las autoridades el próximo 25 de agosto.