Colo Colo vuelve a la carga para flexibilizar las restricciones de aforo: “Estimamos pérdidas cercanas a los US$ 1,2 millones”

Desde que comenzó a regir la fase de Mediano Impacto Sanitario en la Región Metropolitana, los tres clubes de mayor convocatoria del país se reunieron y comenzaron a elaborar una estrategia que apunte a flexibilizar las restricciones que impuso la autoridad. Hoy, más allá de las reuniones, llamados y cartas, la situación sigue igual.

El 1 de julio pasado, El Deportivo dio cuenta de las gestiones que tanto Colo Colo, como Universidad de Chile y Universidad Católica realizaron frente a las autoridades del Ministerio del Deporte, del Ministerio de Salud y de Estadio Seguro para poner fin a esta medida, que solo permite 10.000 espectadores en los recintos, sin importar el tamaño del mismo, dejando atrás los criterios de porcentaje que se utilizaron en el gobierno anterior.

Sin embargo, en los últimos días, el Cacique ha ido tomando un rol protagónico en estas conversaciones y el martes envió una nueva carta a Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública, para pedirle que reconsidere esta medida, pues a juicio de la dirigencia alba esta restricción contrasta con la flexibilización en otras industrias, como la del arte y la cultura, que en varios casos se desarrolla en recintos cerrados, a diferencia del fútbol, que se lleva a cabo al aire libre y que por normativa de Estadio Seguro y la Delegación Presidencial exige pase de movilidad a todos sus asistentes.

“Esta restricción no es coherente con la flexibilización que sí ha habido en otras industrias. De hecho, el espectáculo del fútbol profesional ofrece mejores condiciones para evitar los contagios, ya que la actividad se desarrolla al aire libre. Incluso, la normativa es más rígida porque se exige, por normativa de Estadio Seguro y de la Delegación Presidencial, que todos los asistentes cuenten con su pase de movilidad habilitado”, señala Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro al ser consultado por El Deportivo.

En ese sentido, el timonel detalla las consecuencias financieras de esta medida. “Realizamos una serie de gestiones con diversas autoridades para que se revise el tema, ya que esta restricción no solo ha afectado a nuestros hinchas, quienes no pueden apoyar a su equipo cuando jugamos de local. Ha tenido también un fuerte impacto económico y en nuestro caso estimamos pérdidas cercanas a los 1,2 millones de dólares, debido a que la recaudación es uno de nuestros ingresos importantes”, sostiene.

En el Monumental lamentan los perjuicios económicos que han sufrido por esta situación, ya que estiman que han perdido una cifra que bordea los US$ 1,2 millones en los seis encuentros que jugaron de local con un aforo de 10 mil espectadores, cuando la capacidad total de reducto de Macul alcanza a las 47 mil personas, aunque en los años previos a la pandemia se autorizaron 40 mil.

“Nos sentimos bastante perjudicados por esta medida de la limitación de aforo. Hay otras actividades en las que incluso está lleno en recinto cerrados, o en estadios de menor capacidad prácticamente se llena, pero a nosotros se nos permite solo un cuarto. Hemos tomado contacto con las autoridades. Nos han dicho que existe la posibilidad de que esto se solucione durante agosto. Nuevamente hago un llamado a las autoridades para que encuentren una solución que no perjudique a Colo Colo y podamos contar con nuestros hinchas en el estadio”, señaló hace unos días Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro.

Pese al optimismo del timonel de la concesionaria, lo concreto es que no ha habido mayor avance de las autoridades sanitaria. Por lo mismo, en el Monumental no descartan solicitar una nueva reunión con el subsecretario Cuadrado, en caso de no tener una respuesta satisfactoria a la misiva enviada.

Gestiones infructuosas

Una vez que se conoció la restricción, Alfredo Stöhwing, Michael Clark y Juan Tagle sostuvieron reuniones, para luego encomendar tareas a los gerentes de albos, azules y cruzados Alejandro Paul, Cristian Aubert y Juan Pablo Pareja, respectivamente.

Tras concretar las diversas citas con los personeros de gobierno, recibieron algunas recomendaciones, como la que les entregó Estadio Seguro, que les sugirió pensar en una propuesta sanitaria. Además, se reunieron, a través de la Ley de Lobby, con la ministra del Deporte Alexandra Benado, quien les respondió que todo dependía de las autoridades sanitarias.

Los días pasan y también en Colo Colo reconocen que ha sido complejo reunirse con sus pares, para explicar este protagonismo más decidido en el último tramo.