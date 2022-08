Atención siquiátrica, Pinares y críticas al subsecretario de Salud: la demanda por $80 millones del funcionario sanitario al que insultó Gary Medel

Para Ángelo Berti, el concierto que brindó Karol-G, el 26 de mayo en el Movistar Arena, terminó transformándose en una pesadilla. Ese día, el entonces funcionario de la Seremi de Salud acudió al centro de eventos contiguo al Parque O’Higgins en Santiago, pero no como fanático de la reggeatonera y trapera colombiana. Lo hizo en su rol de fiscalizador de la entidad sanitaria, en el marco del control del Covid-19. Su función era específica: debía chequear que los asistentes al sector que le correspondía controlar, el más exclusivo del evento, presentaran su esquema de vacunación completo. Para esos efectos, el único documento válido era el pase de movilidad debidamente actualizado.

Gary Medel concurrió al mismo lugar, pero con otro objetivo: pretendía disfrutar de la música de la cantante colombiana. Berti, en el ejercicio de sus funciones, le impidió acceder al sitio. El Pitbull no pudo acreditar que cumplía con los requisitos para ingresar. El fiscalizador se mantuvo firme en su postura. El cumplimiento de sus deberes le significó una serie de insultos, primero presenciales y luego a través de las redes sociales. Y más aún, diversos perjuicios. Por ellos, debió renunciar a su trabajo. Ahora exige reparaciones. El 7 de julio, ante el 28º Juzgado Civil de Santiago, ingresó una millonaria demanda en contra del futbolista: le pide $ 80.500.000. $ 500 mil pesos corresponden al concepto de daño emergente. La mayor solicitud, al de daño moral.

Burlas y funa

La presentación del abogado Octavio Kehr, quien patrocina a Berti ante el tribunal, da cuenta de los complejos momentos que tuvo que vivir inmediatamente después de haber ejercido su labor. “En las siguientes líneas, expondremos a S.S. el humillante y vejatorio trato del que fue víctima Ángelo Giovanni Berti Lorca, Ex Funcionario de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, al realizar una fiscalización al jugador de futbol Gary Alexis Medel Soto el pasado jueves 26 de mayo de 2022 en el centro de eventos Movistar Arena”, introduce, según consta en el documento al que tuvo acceso El Deportivo, antes de exponer la intachable hoja de vida de su representado y consideraciones personales que, a su juicio, profundizarían los efectos y justificarían la millonaria petición.

“En el ámbito profesional, Ángelo siempre ha tenido el gran anhelo de realizar una carrera dentro de la Administración Pública, sueño que como expondremos más adelante, se vio truncado drásticamente producto del actuar negligente y culpable del demandado”, sostiene. Y luego se enfoca en uno de los ejes principales del recurso. “uno de los grandes problemas que ha debido enfrentar Ángelo durante su vida, dice relación con la obesidad que padece, enfermedad que lo ha llevado a ser objeto de burlas y del rechazo de muchas personas, tales como sus ex compañeros de colegio, quienes lo llamaban incluso ‘Botero’, en alusión al pintor colombiano Fernando Botero, que en sus obras de arte retrataba a personas obesas. De ahí S.S. que las burlas del Sr. Medel y la verdadera “funa” realizada por intermedio de sus redes sociales a nuestro representado, no fueron superfluas para Ángelo, por el contrario, provocaron un profundo daño cuya reparación se reclama en autos”, añade el texto.

Gary Medel, en un partido de la Selección.

En efecto, mediante su representante legal, el ex funcionario de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo de la Seremi de Salud Metropolitana, pone detalladamente en conocimiento de la justicia el maltrato del que fue objeto. Por parte de Medel. En el relato aparece mencionado otro futbolista, aunque en un sentido contrario. “Así, y siendo las 20:00 horas, ingresa al área de estacionamiento el jugador de fútbol profesional César Pinares, quien indicó que contaba con su tercera vacuna, pero que al ser inoculado en Turquía, no se vería reflejado su situación epidemiológica en el pase de movilidad chileno”, menciona el texto. El ahora jugador de Universidad Católica reaccionó en forma distinta. “Ante esa situación y tras 20 minutos aproximadamente, se le solicitó al señor Pinares que se retirara del lugar, pues no podía hacer ingreso al concierto, ya que su pase de movilidad no se encontraba habilitado. De esta manera, nuestro representado le explicó al señor Pinares que si ingresaba al recinto sin su pase de movilidad habilitado, se exponía él y exponía a la propia productora del evento, a ser objeto de un sumario sanitario, en virtud del cual se le aplicarían algunas de las sanciones dispuestas en el Libro X del Código Sanitario, en el Código Penal y/o en la Ley Nº 20.393, según correspondiese”, consigna.

Medel aparece en escena pocos minutos después. “Ante esta explicación, el señor Pinares comprendió la situación y se retiró del lugar. Luego, alrededor de las 20:45 horas del jueves 26 de mayo de 2022, hizo ingreso por la misma entrada el jugador de futbol Profesional Gary Alexis Medel Soto”, añade el escrito.

Los insultos

A su llegada, Medel intenta acreditar que cumplía la norma. “El señor Medel presentó su cédula de identidad y un carnet de vacunación con tercera dosis de fecha 26 de mayo, encontrándose bloqueado su Pase de Movilidad chileno. Esto, toda vez que el aludido pase se habilita entre 24 y 48 horas después de que la persona ha sido inoculada con las respectivas dosis. Bajo este contexto, y si bien el jugador contaba con la tercera dosis y con el carnet que acreditaba el proceso de inoculación, cabe dejar en claro que su pase de movilidad no se encontraba habilitado, por las razones antes expuestas. Ahora bien, el señor Medel se encontraba en dicha oportunidad acompañado por un grupo de personas, siendo el único de su grupo que no tenía habilitado el aludido documento”, especifica la exposición.

El escrito remarca la diferencia entre las conductas de Medel y Pinares. “A diferencia de la actitud comprensiva del señor Pinares, el señor Medel reaccionó de forma muy agresiva, exigiendo hablar directamente con algún productor del evento para poder hacer ingreso a éste. Así, el demandado decidió mantenerse dentro de su vehículo, mientras Ángelo y su compañero de la SEREMI de Salud de la RM, se mantenían realizando sus funciones de fiscalización de cumplimiento de la normativa sanitaria”, continúa el relato.

Acto seguido, ambos involucrados toman sus respectivos teléfonos. Berti, para registrar los insultos de que estaba siendo objeto. Medel, para iniciar la transmisión del incidente a través de un live de Instagram, plataforma en la que actualmente tiene 3,6 millones de seguidores. La defensa del exfuncionario transcribe textualmente el mensaje que Medel entregó a sus followers: “Miren chiquillos este es el huevón que tiene la cagada acá en el Seremi, este huevón no me deja pasar y tengo las tres dosis. Date vuelta poh oye, sanitario, autoridad. Espera si quiero mostrarlo, da la cara poh huevón, ¿por qué no das la cara si eres de la autoridad sanitaria? da la cara si tengo las tres dosis, te cagai entero ¿o no? muéstrate poh, no te mostrai, ¿cómo se llaman? tengo las tres dosis y no me dejan pasar al concierto”.

Berti se comunica con sus superiores, dando cuenta de la situación y de que estaba recibiendo amenazas y recibe la instrucción de retirarse del lugar, otra vez ante los insultos del futbolista. “¿Amenazas? escucharon o no, amenazas dicen, este el bigote, mira, mira estos huevones, mira, díganle algo, vean sus nombres para que vean que tienen la cagada estos culiados. Ahora cabros, ahí está, perfecto, ESTÁ GRABANDO ESTA CHANCHA”, reproduce su defensa en relación a los insultos de Medel.

Gary Medel, jugando por el Bologna.

Atención siquiátrica

La demanda persigue una sanción ejemplar contra Medel. “El trato vejatorio y humillante del que fue víctima Angelo no tiene justificación alguna, y debe ser repudiado de modo ejemplificador por el tribunal de S.S, para que nunca más se vuelvan a cometer en nuestro país vejaciones y atrocidades como ésta. En este sentido, el hecho que el demandado sea un famoso y millonario jugador de futbol profesional, y que más encima sea seleccionado nacional en dicha disciplina, no justifica el actuar que tuvo con Ángelo. De hecho justamente por su posición social se creyó con el derecho de agredir verbalmente a una autoridad, y transmitir todo esto en vivo para el “morbo” de miles de seguidores en sus redes sociales”, enfatiza.

Los asesores de Berti tienen la convicción de que el daño adquiere mayor magnitud por la repercusión que tuvo el incidente. Al margen de la exposición de Medel por la citada red social, los medios de comunicación también le dieron cobertura. La víctima decidió cerrar sus perfiles en esas plataformas y su familia le pidió renunciar a su trabajo, por el peligro que involucraba, a lo que inicialmente se negó. El temor se hizo realidad. Su domicilio fue filtrado. Y aún peor, uno de sus compañeros en la Tercera Compañía de Bomberos de Maipú le entregó más antecedentes a Medel. ““Hola…Conozco al par de maricones que no te dejaron entrar al concierto…Tomalo como regalo porque Eri bkn… Angeli Beti es voluntario de bomberos de la 3ra. De Maipu (hasta te mando la dirección calle maipu 0299). Y el otro pastel es Sergio Muñoz también voluntario de la compañía… Estos son maricones de lujo, se han cargado a sus mismos pares asi que te aplaudo de pie!!!”, escribió.

Si bien Medel se disculpó públicamente a través de Instagram, el 27 de mayo, las excusas le resultan insatisfactorias a la defensa de Berti. Sin embargo, lo que genera mayor molestia es la reacción del subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado ante tales excusas. “Quiero valorar las disculpas públicas que realizó Gary Medel, habla muy bien de él. Tuvimos diálogo directamente con él donde manifestó sus disculpas y se comprometió a apoyar que sigamos impulsando las campañas de vacunación y la importancia del Pase de Movilidad”, declaró la autoridad. “Las declaraciones que realizó el Subsecretario Cuadrado en dicha conferencia de prensa, resultan lamentables y demuestran la falta total de apoyo y de respaldo a Funcionarios de la Salud como Angelo, que tanto han hecho por el cuidado y salud de las personas en estos 2 años de pandemia”, estima. Y condena que no se haya instruido sumario alguno ni que se haya denunciado la situación al Ministerio Público o a la policía.

Finalmente, la defensa de Berti especifica las consecuencias que ha generado la situación en su representado: “De esta manera, y a raíz del trato vejatorio y humillante al que fue expuesto nuestro representado, sumado a las constantes burlas, amenazas y represalias en su contra y en contra de su familia, Angelo decidió renunciar a la SEREMI de Salud de la RM el pasado 06 de junio de 2022, encontrándose actualmente con un grave cuadro ansioso y depresivo, que lo ha llevado a pedir ayuda psicológica y psiquiátrica”.