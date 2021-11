El renacer de Gary Medel en su mejor campaña con el Bologna le viene perfecto a la Roja

A sus 34 años, Gary Medel ha visto renacer su carrera futbolística en la Serie A italiana. Después de más de 11 años en el fútbol europeo, el Pitbull se consagra como una de las piezas claves del Bologna, club que incluso pensó en dejarlo partir en el último mercado. En este inicio de temporada, la condición del ex cruzado ha cambiado en 180 grados, con casi el 90% de los minutos posibles de la escuadra Emiliana.

Y es que nada puede ser peor a la pesadilla que vivió el chileno en la temporada pasada. El peor registro de su carrera en el Viejo Mundo, donde no alcanzó a jugar la sexta parte de los minutos posibles del Bologna, todo debido a las complicaciones físicas y, sobre todo, a la intermitencia de su juego.

“Ha sido una temporada complicada para Medel, con muchas lesiones, muchos infortunios. Medel es un jugador íntegro”, dijo a El Deportivo Gianni Nanni, jefe médico del Bologna, a finales del torneo pasado.

No deja de tener razón, porque el ex Inter de Milán jugó solamente 12 de los 40 duelos del equipo en todos los torneos. Números que estuvieron muy lejos del promedio de minutos que logró el jugador en sus últimas diez temporadas en el fútbol europeo. Desde su segunda temporada en Sevilla, las ‘12-’13, hasta la victoria del domingo ante la Sampdoria, el ex jugador de Inter promedia el 67% de los minutos de sus es respectivas escuadras. Y la peor claramente, fue la pasada, con un 17% de ese minutaje.

“Es un jugador clave”

El chileno llegó al club de Emilia-Romaña en agosto de 2019, después de que los italianos pagaran cerca de 2,3 millones de dólares por su pase al Besiktas de Turquía. Y aunque tiene contrato hasta junio de 2022, la sociedad peninsular tuvo al jugador en la puerta de salida varias veces en el mercado pasado.

El alto salario del Pitbull para una plantilla baja, cerca de 2,3 millones de dólares brutos anuales, además de la magra campaña del torneo pasado, pusieron al chileno como uno de los candidatos a la salida para así aliviar la carga económica del modesto club rossoblú.

Elche de España estuvo cerca de fichar al chileno en agosto pasado, pero su alta ficha y la tenaz negativa de Bologna echaron por tierra el regreso del atleta a LaLiga.

Pero fue sólo el comienzo del nuevo estatus que ha logrado Medel en esta temporada. El chileno ha disputado cada una de las 13 presentaciones de, equipo durante esta temporada, en las cuales fue titular en una 12 de ocasiones con un total de casi el 90% de los minutos del equipo.

Es más, es uno de los jugadores comodín que tiene el entrenador Sinisa Mihajlovic. En los primeros siete encuentros su posición fue la de primera central en la línea de cuatro que disponía el técnico serbio. Después de eso cambió el esquema, pasó a jugar con línea de tres zagueros en el fondo, donde el chileno ocupó el centro de la zaga como líbero. Incluso, en más de alguna ocasión jugó como volante central, su puesto natural.

Una situación que dio un giro completo a la validación que ha hecho la secretaría técnica del elenco emiliano. Así al menos lo reconoce a El Deportivo el director del área técnica del equipo italiano, Walter Sabatini, quien reconoció el valor añadido que le ha entregado el volante nacional a la sociedad.

“Estamos muy contentos de que el jugador se haya quedado en el club para esta temporada. Ha hecho un campeonato muy bueno, con alta participación y actuaciones de primer nivel. En este momento es uno de los jugadores clave de nuestro proyecto y así lo valoramos. Estamos satisfechos”, aseguró el ex director deportivo de la Roma y de Palermo.

Incluso, ex jugadores del calcio como el chileno Jorge Vargas han destacado el trabajo del chileno en el elenco de la medianía de la tabla. Del mismo Potencia no tuvo dudas en destacar la importancia de su compatriota.

“Si Medel se va de Bologna, el equipo desciende. El equipo no va a encontrar jugadores de esas características en el mercado en tan poco tiempo y a bajo precio. Bologna no es un equipo que tenga tanta disponibilidad económica y así es difícil encontrar un sustituto para Medel”, explicó Vargas.

El contraste con la Roja

Sin embargo, las pobres estadísticas de Medel en el torneo anterior con Bologna ni siquiera tocan a su participación con la selección chilena. Solo en este 2021, la Roja ha disputado 14 partidos oficiales: un amistoso, cinco por la Copa América de Brasil y 8 por Eliminatorias.

El Pitbull solo faltó a uno de esos encuentros, el triunfo 2-0 de Chile ante Paraguay, en Santiago, por eliminatorias. Pero no por una decisión técnica, sino debido a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

En esas 13 presencias, el de Conchalí fue titular en cada una de ellas y jugó los 90 minutos en 11 de esos enfrentamientos. En el empate en Argentina, por eliminatorias, el jugador salió a los 85 minutos. Contra los guaraníes en la derrota por la Copa América, el futbolista salió a los 68 minutos.