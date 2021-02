Bologna no quiere soltar a Gary: “Medel se queda con nosotros”

El futuro de Gary Medel está prácticamente en el aire. Si bien el jugador tiene contrato vigente con Bologna, las grúas de Boca Juniors están sobre la pista del volante chileno. Sin embargo, en el club italiano no están dispuestos a desprenderse tan fácilmente del jugador formado en Universidad Católica.

Así lo explicó a El Deportivo el coordinador del área técnica del equipo emiliano, Walter Sabatini. Según el encargado de fichajes del equipo italiano, el referente nacional no ha dicho en el club que se marchará en junio.

“Nosotros como club estamos seguros de que Gary Medel se quedará con nosotros. El jugador estará acá después de julio, no ha dicho lo contrario. Según nuestros registros tiene contrato hasta 2023 y no existe una razón para no cumplirlo. Está contento acá en el club y es una pieza importante para nuestro proyecto”, aseguró el encargado de fichajes.

Pese a las taxativas declaraciones de Sabatini, lo cierto es que Boca Juniors ya tomó contacto con el futbolista y lo convenció de marcharse a Buenos Aires, según supo El Deportivo. Una información que fue cuestionada por el jefe de deportes de Bologna, quien además trabaja en el Montreal Impacts, ambos equipos propiedad del millonario italiano Joey Saputo.

“Nosotros sabemos que el jugador tiene una oferta de Boca Juniors, pero confiamos en que el jugador se quedará en Bologna. Medel no nos ha dicho otra cosa”, confirmó el ex director de la Roma.

Pese a la negativa del dirigente europeo, el sitio argentino TyC confirmó la información de que el Pitbull será jugador xeneize en los próximos meses.