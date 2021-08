Jugador valioso: Bologna se niega a la partida de Gary Medel al Elche de España

Corriere dello Sport, en la edición de este miércoles, se la jugó con la partida de Gary Medel desde Bologna. Según la publicación, el jugador habría llegado a un acuerdo con Elche, equipo de la Primera División de España.

Sin embargo, en la dirigencia del elenco emiliano se niegan a la opción de dejarlo partir. Así lo aclaró a El Deportivo el director del área técnica del club, Walter Sabatini, quien aseguró que el chileno se quedará en la Serie A italiana.

“Sinceramente, no creo que el jugador se marche a otro club. No tenemos ofertas de Elche. Nosotros creemos que se quedará con nosotros”, aseguró el ex director de la Roma.

Jugador valioso

Medel tiene un año más de contrato con Bologna, cuadro al que llegó hace dos temporadas, previo pago de 2,3 millones de dólares al Besiktas turco por su pase.

Si bien en Emilia-Romaña se especulaba sobre un quiebre del jugador con el técnico Sinisa Mihajlovic, lo cierto es que el Pitbull asomó como uno de los defensas titulares en el debut del Rossoblú en esta temporada, en el triunfo 3-2 sobre Salernitana.

Encima, su alto salario habría echado por tierra su partida a Elche, cuadro con el que el jugador se habría comprometido de palabra, según apuntan los medios en la País de la Bota. Asimismo, el cuadro italiano espera un resarcimiento económico para dejarlo partir, con un piso de 700 mil dólares.

Actualmente, el ex Sevilla recibe alrededor de 3 millones de dólares brutos por temporada, una suma inalcanzable para un cuadro modesto como el ilicitano, donde milita Enzo Roco. Para que la operación prospere, el bicampeón de América deberá resignar una parte importante de lo que hoy recibe en Bologna.