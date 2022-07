Alfredo Stöhwing apuesta por un cambio de criterio sanitario: “Existe la posibilidad de que la restricción de aforo se solucione en agosto”

Un tema que mantiene particularmente inquieta a la dirigencia de Colo Colo es la restricción de aforo que hoy rige a los espectáculos deportivos en la actual fase de medio impacto sanitario, donde los recintos pueden albergar un máximo de 10 mil espectadores, sin importar la capacidad de los mismos. Es por esto que los clubes grandes han trabajado coordinadamente para intentar una modificación en los criterios.

“Nos sentimos bastante perjudicados por esta medida de la limitación de aforo. Hay otras actividades en las que incluso está lleno en recinto cerrados, o en estadios de menor capacidad prácticamente se llena, pero a nosotros se nos permite solo un cuarto. Hemos tomado contacto con las autoridades. Nos han dicho que existe la posibilidad de que esto se solucione durante agosto. Nuevamente hago un llamado a las autoridades para que encuentren una solución que no perjudique a Colo Colo y podamos contar con nuestros hinchas en el estadio”, señaló el timonel albo, Alfredo Stöhwing.

El dirigente también habló de las dificultades de la U para encontrar estadio y de la sensación que generan estos encuentros en la comunidad. “No me corresponde referirme a los problemas de Universidad de Chile, obviamente no es una situación adecuada, no es ideal. En relación a los temores que tienen algunas ciudades de recibir estos partidos, no es un buen síntoma, y vuelvo a hacer un llamado a los hinchas para que tengan el mejor comportamiento posible, esto es un deporte. Hay que querer la camiseta pero no perjudicar a los clubes. Este es un ejemplo del perjuicio que se produce por los malos comportamientos”, sostuvo.

En tanto, señaló que espera que el equipo cambie su lugar de concentración para este encuentro: Stöhwing. “Estamos organizados para concentrar en Talca, viajamos el sábado. No nos acomodaría que fuese en Curicó y esperamos que se respete”, señaló.

Por otro lado, celebró la venta de Pablo Solari, cuyo 32% del pase le pertenece al club, mientras que volvió a manifestar su deseo de que Gustavo Quinteros continúe.

El Cacique presenta a Marco Rojas

Después de postergar su presentación por problemas de salud de Alfredo Stöhwing, este martes fue presentado Marco Rojas, extremo chileno-neozelandés que sumó al club. “La decisión fue muy fácil. Para mí y para mi familia es algo muy emocionante. Siempre he querido vivir en este país y es un orgullo tener la posibilidad de jugar en un club como Colo Colo. Muy feliz”, comentó.

El refuerzo, eso sí, aclaró que todavía está poniéndose a punto, por lo que se ve poco probable que esté en el Superclásico. “Sería algo especial. Mi padre es chileno y a pesar de que nací en Nueva Zelanda, nuestra cultura estuvo muy presente en mi juventud y nuestra casa y el fútbol también. Tengo algunos recuerdos de lo que significa este partido en Chile. Vengo de un descanso, entonces necesito un tiempo para mejorarme físicamente y acostumbrarme a los entrenamientos y ver en qué partido llego”, comentó.

También recordó una vez que asistió como público a un derbi en el Monumental. “Cuando tenía 14 o 15 años, estuvimos aquí de paseo y vinimos a ver un Superclásico en este estadio”, partió señalando. Y luego reveló que el pasado encuentro ante Huachipato lo llenó de recuerdos: “El partido anterior que recién jugamos aquí en el estadio fue un momento emocionante y especial, porque las canciones que mi papá y familia me enseñaron en mi juventud las estaba viviendo en vivo. Por eso estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar con la camiseta de Colo Colo”.

Sobre la posición que le acomoda al Messi Kiwi, como fue bautizado, este comentó que se siente cómodo como extremo por ambos costados. Asimismo, valoró la ayuda del plantel. “Solo llevo un par de semana acostumbrándome y trabajando duro. Ha sido una experiencia tremenda, estoy muy agradecido de mis compañeros y del cuerpo técnico. Siento el apoyo muy grande, mis compañeros me han dejado integrarme muy fácil”, apuntó.

