“Todavía no”: Alexis Sánchez pospone la despedida del Inter después de reunirse con la dirigencia

El futuro de Alexis Sánchez aún no está plenamente decidido. La negociación con el Inter de Milán está en pleno desarrollo. Hoy, de hecho, el Niño Maravilla, acompañado por su representante, Fernando Felicevich, y el también agente Rocco Dozzini se reunieron con la dirigencia del Inter. En el almuerzo, pretendían zanjar la fórmula para ponerle término a la relación y para abrir definitivamente el nuevo capítulo en su carrera. Sin embargo, el acuerdo aún no se cristaliza.

De hecho, es el propio Sánchez quien pone calma. “Pregúntale (refiriéndose a Felicevich)”, responde el tocopillano cuando es consultado por su adiós al Inter, según reproduce el sitio gianlucadimarzio.com. ”Estoy tranquilo”, añade antes de añadir que su deseo es jugar. “Siempre, siempre es así. Oye, amigo, el león es así. Todavía no lo he decidido”, añade en relación a la ambición con que enfrenta esta parte de su carrea. Finalmente, Sánchez declina de enviarles un mensaje de despedida a los hinchas. “Todavía no, es temprano”, dice, en un señal de suspenso respecto del desenlace de las negociaciones.

La conversación se produjo después de la cita, en la que el Inter estuvo representado por su director deportivo, Piero Ausilio. La cita duró casi dos horas. Según la publicación, hubo una propuesta para la rescisión del contrato del chileno, pero el acuerdo aún no se puede dar por cerrado. Habrá nuevas reuniones para alcanzar el entendimiento definitivo.

Alexis Sánchez celebra un gol para el Inter.

El Marsella, a la espera

En Francia esperan el fin de la estadía de Sánchez en el fútbol italiano para dar por hecha su incorporación al Olympique de Marsella. Eso sí, por el momento, el presidente del club, Pablo Longoria, elige la cautela. En una reflexión que incluye a Jordan Veretout, el dirigente pone la cuota de mesura respecto de los fichajes. “Son jugadores de nivel internacional, de un nivel muy alto, pero no me gusta hablar de jugadores individuales... actualmente tienen contrato con otros clubes y hay que respetarlos”, advierte.

También habla de la necesidad de ajustar el plantel. “Tenemos demasiados jugadores. Nos gustaría que el grupo del primer equipo fuera de 22 y necesitamos que lleguen algunos, pero también tenemos que sacar a otros”, expresó en una conferencia de prensa. “La ventana de fichajes está abierta hasta el 31 de agosto”, dice.

Eso sí, no esconde los elogios al Niño Maravilla. “Hay que mirar su historia, ha ganado en todos los países donde ha jugado”, enfatiza respecto del historial de un jugador que le seduce profundamente.

Los galos aún tienen tiempo para concretar la operación, pues el libro de pases está abierto hasta fines de agosto. En ese escenario, prefieren esperar el desarrollo de las negociaciones entre Sánchez y los lombardos para lograr un entendimiento directo con el jugador en las condiciones más convenientes para ambas partes.

Lo que está meridianamente claro es que el tocopillano no figura entre las prioridades de los nerazurri para la temporada venidera. Y eso cuadra con la idea de Sánchez de dejar el club. Las próximas horas serán decisivas para la negociación.