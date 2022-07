Fernando Felicevich saca la voz: “Me encantaría que la actividad de los representantes estuviera bien reglamentada; ahora está en el aire”

Fernando Felicevich es el agente con mayor representación en el fútbol chileno. El argentino maneja a la base de la Generación Dorada y a varios jóvenes que lideran el proceso de recambio. Suma cerca de 100 jugadores en su cartera. Sus negocios están en expansión. Hoy, a través de Vibra, su empresa de marketing, realiza labores de intermediario entre algunos clubes y dos casas de apuestas.

En conversación con El Deportivo, el transandino repasa sus casi 15 años en la actividad. También responde a los cuestionamientos que lo apuntan como uno de los propietarios de Azul Azul.

¿Es el dueño de Universidad de Chile?

No. Ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso.

¿Le ofrecieron invertir en la U?

Siempre hay grupos que tienen la idea de entrar a distintos clubes. Me preguntan y me ofrecen participar, pero siempre digo que no.

Se le relaciona con Azul Azul por la gran cantidad de jugadores de su corral que van desde Huachipato a la U. ¿Hay un negocio más allá del ser representante?

No. Ahora toca con la U, pero en su momento fue con Católica, antes con Colo Colo. Nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores. En este caso, se dio que participamos en la transferencia de cuatro jugadores a la U, que llegaron desde distintos clubes, porque Jeisson Vargas fue desde La Calera. De los jugadores que llegaron a la U, los que representamos son un porcentaje bajo, pero es más fácil ver los tres o cuatro casos donde coincide y buscar causas extrañas ahí. Lo entiendo, entiendo el ejercicio de la sospecha.

Pero está el caso de Martín Parra, un arquero que no tiene la carrera para llegar a la U. Viene de Huachipato y usted es su agente.

Martín lo hizo muy bien en Perú. Tiene mucha proyección. Desde el rol mío de representar a Martín, la respuesta que puedo dar es que esa es una pregunta para la U. Para un chico de su edad y proyección pasar a la U es una buena oportunidad. ¿Cómo llega la U a que Martín sea el arquero que necesitan? Esa es una pregunta para la U.

¿Tiene otro negocio con Victoriano Cerda?

Victoriano es dueño de Huachipato y nosotros representamos a varios jugadores de Huachipato. Nada más que eso.

“Felicevich devuelve el club” es el lienzo que cuelgan los hinchas de la U ¿Le ha traído costos esa vinculación?

Sí, claro. Es injusto. Entiendo la maniobra que hay detrás, quién está detrás, por qué se llega a esta fantasía. Lo entiendo y sé toda la operación que hay detrás de eso.

¿Quién está detrás de esta maniobra?

Uno sabe, pero no tengo las pruebas para decirlo. Hay una frase que dice “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

¿Sabe quiénes son los dueños de la U?

No tengo información más allá de lo que se sabe. Lo que puedo decir es que yo no tengo participación. La U ha dado una información oficial. Yo me quedo con eso.

¿Es dueño de La Serena?

No. El dueño de La Serena es mi amigo (Cristián Contador). Yo lo metí en el baile y trato de ayudarlo en todo lo que puedo.

También se le vincula con otros clubes como San Marcos, Barnechea, Cobresal…

Me da risa. Son mentiras que se inventaron en algún momento y quedaron en nada.

¿Presiona a los futbolistas para que firmen con usted?

No. No lo necesito. No tengo que presionar a nadie. Somos la oficina de representación más prestigiosa de Chile. Llevamos 15 años en esto. Transferimos jugadores a las ligas más importantes de Europa y el mundo. Gestionamos la carrera de varios de los futbolistas más importantes de la historia de este país.

¿Utiliza a Gary Medel y Arturo Vidal en la Selección para que recluten a los jóvenes?

Esa es una barbaridad que leí hace poco; una mentira del mentiroso de siempre. Es muy fácil preguntarle a Gary o Arturo si alguna vez lo hicieron. No lo necesito. Los jugadores más jóvenes, evidentemente, piden referencias a los más grandes, a los que trabajan con nosotros y a los que no. Para ellos, decidir quién es su agente es muy importante. Imagino que los que trabajan con nosotros hace 15 años dan buenas referencias. A ver si los que inventaron esa mentira consiguen un solo jugador que diga que Gary o Arturo lo presionó para firmar.

Se le apunta como el dueño de la Selección y del fútbol chileno…

Eso es fruto de una campaña organizada, de muchos años, de un grupo de gente y de un personaje en particular. Es una persona que está obsesionada conmigo y con mi empresa y que hace 10 años que no para de publicar mentiras. Hace 15 años que el eje de la Selección trabaja con nosotros. Permanentemente, la mitad de las nóminas estaba representada por nosotros. Ahora, sostener que yo tenía influencia en la nómina es poner la situación patas para arriba. Hay un hecho concreto: muchos jugadores que representamos participaron en la Selección. ¿Cuáles no lo merecían? ¿Vidal, Medel, Aránguiz, Sánchez, Vargas, Mena, Suazo, Fuenzalida? Este periodista, que no está ni titulado, al inventar que yo hacía las nóminas les está faltando el respeto a Bielsa, Borghi, Sampaoli, Rueda, Lasarte, Berizzo, Pizzi, técnicos de una trayectoria impecable y un prestigio mundial. ¿Cómo puedo ser el dueño de la Selección? Soy una hormiga comparado con el tamaño de la Selección y todo lo que pasa ahí. Me parece insólito, pero de tanto repetir la mentira se crea un mito y al final algunos creen que es real.

¿Algún técnico lo llamó para consultarle por alguna citación?

Nunca.

¿Ud. pidió que le nominaran algún jugador?

Jamás.

¿Qué le parece que se diga que si no estás con Felicevich no estás en la Selección?

¿Y entonces qué hacemos con todos los jugadores que están en las nóminas y no trabajan con nosotros?

Pero Diego Valencia, Brayan Cortés y Marcelino Núñez empezaron a ser nominados regularmente cuando firmaron con usted.

Pero son muy buenos jugadores, que firman con nosotros y empezaron a ir un poco antes o después a la Selección. Cortés ya había ido muchas veces antes de firmar con nosotros. Y cuando va a la Selección toma el puesto de Castellón, que es nuestro. Es un juego de suma cero. No tiene sentido plantearlo, porque también hay muchos otros buenos jugadores que empiezan a trabajar con nosotros y no van a la Selección. Es muy fácil tomar los casos donde se da la relación. ¿Quién no tendría que estar? ¿Cortés, Núñez o Valencia? Ninguno, porque van a la Selección por ser grandes jugadores. Diego en la Serie A, Marcelino pronto en Europa, Brayan es titular en Colo Colo. Ninguno está ahí por haber firmado con nosotros.

¿Cómo se gana la confianza de jugadores como Vidal y Medel?

A veces se habla de una relación de padre. No es así. Soy el hermano mayor de algunos. Trato de construir esa especie de relación. Un hermano mayor te dice cuando la cagaste, cuando no está de acuerdo.

¿No les dice que sí a todo lo que le piden?

No. Son más no, que sí. Ya tengo 50 años, mis jugadores más grandes tienen 30. Les llevo 20 años de diferencia, esa es mucha experiencia. Con el paso de los años se ha construido una relación bonita.

¿Cómo ve hoy la carrera que lograron jugadores como Vidal y Medel, entre otros históricos que representa?

Es difícil verlo de adentro, pero me gustaría pensar que contribuí con un granito de arena en la carrera de varios de los futbolistas más importantes en la historia de Chile. Cuando veo dónde están, recuerdo un montón de cosas. Sé lo que les costó, lo que trabajaron, las cosas por las que pasaron y por las que pasamos juntos para que puedan estar donde están y sean lo que son. A veces, con un poco de ego, me gusta pensar que alguna contribución positiva hice a sus carreras y a la vida de ellos y sus familias.

¿Ellos han querido salir a defenderlo?

Todo el tiempo, pero no es su función. En 15 años no hablé mucho y ahora menos les pediría a ellos. Cada cual tiene sus temas, su vida. Además, no hace falta, nunca quise que bajen al nivel del que miente.

¿Hay envidia hacia usted en esta industria?

No sé. La envidia es una declaración de inferioridad. No la siento. De la industria, mis colegas, los clubes, no la siento. Sí de este par de periodistas que hace mucho tiempo vienen dándole y dándole con mentiras que no puedo explicar de dónde salen. Y algunas de las explicaciones a las que llego es que haya algún tipo de envidia, recelo personal o bronca por algo. A veces, en estos periodistas veo incluso un poquito de xenofobia.

¿Piensa tomar acciones legales contra quienes hablan cosas sobre usted?

Hay gente que está pidiendo que lo haga. Yo estoy trabajando mucho, pero cuando tenga tiempo, a lo mejor lo hago.

¿Cuál es su relación con Francis Cagigao?

Nos conocíamos de antes. Me parece una persona de una jerarquía tremenda y es una alegría que participe en el fútbol chileno. Mi relación con él es normal, de hablar en el día a día sobre los jugadores, si hay lesiones, de conexiones de vuelos cuando vienen. Trato de tenerlo informado de lo que pasa con los jugadores que están en el ámbito de la Selección, para que él tenga toda la información disponible para tomar decisiones. Si a Francis le va bien, a nuestro futbol le irá bien.

¿Con los presidentes de la ANFP tuvo o tiene relación?

No. Con las federaciones mi rol no tiene ningún tipo de contacto.

¿Cree que la imagen que se ha formado lo puede perjudicar en su negocio?

No. Esto es fútbol. Todos quieren ganar. Vuelvo a las nóminas: ¿cómo un técnico armaría una nómina con un jugador que no le sirve? Y después va y compite con esos jugadores. Al técnico, cuando hace la nómina, le importa cero quién es el agente. No va a dejar un jugador afuera porque trabaja o no con nosotros. No tiene ningún sentido.

¿Cómo recluta jugadores?

Somos una agencia grande, con mucha gente viendo fútbol joven, buscando a los más destacados. A los que nos parecen interesantes los contactamos directamente. Hay muchos que por alguna razón buscan contactarse con nosotros. Somos 17 personas en la oficina y 7 u 8 buscando talentos.

¿Lo representa si no le gusta como juega?

La regla para representar es que tenemos que cerrar los ojos e imaginarlos jugando en la Selección y en Europa. Si no nos pasa eso, preferimos no trabajar con ellos.

Felicevich, junto a Alexis Sánchez.

¿Con cuántas casas de apuestas trabaja?

Mi empresa de marketing trabaja con dos casas de apuestas de 18 que hay en Chile.

¿Cuál es la relación de su empresa con las casas de apuestas?

Intermediación de marketing. No somos dueños de las casas de apuestas ni socios. Somos una agencia de marketing más, como hay otras 50 en el fútbol. Trabajamos solo con dos de las 18 casas de apuestas que hay; y con cuatro clubes de los 30 que tienen publicidad con casas de apuestas. Manejamos menos del 5% del mercado de la publicidad de las casas de apuestas en Chile.

¿Qué rol cumplió su empresa en el negocio entre Betano y la U?

Nosotros acercamos las partes. Generamos un contrato que creemos muy beneficioso para la U y para Betano. Nada más que eso.

¿Le preocupa que se genere la imagen de que es el dueño de las casas de apuestas?

Por supuesto, porque es mentira. Lo que genera la mentira me preocupa.

Si las casas de apuestas fuesen prohibidas, ¿cómo afectaría a su empresa?

En cero, en nada. Nuestra empresa organiza la ComicCon, ahora hicimos una exposición de Lego, hacemos recitales, exposiciones, museos. Un montón de cosas.

¿Cómo se relaciona con los clubes?

Nos gusta vernos como un partner de los clubes, una compañía que los ayuda a crecer en la gestión de sus activos, que son sus jugadores, y en lo que puede generar una venta. La mayoría de los clubes nos ven así.

¿Los clubes le piden que venda a sus jugadores?

Es una conversación permanente con los clubes. Ellos nos dicen qué necesitan en cada momento, puede ser contratar o generar algún ingreso o hacer algún cambio en su plantilla. Siempre tratamos de entender lo que necesitan para poder ayudarlos.

¿Cómo vivió el retorno de Vidal a Sudamérica, al Flamengo?

Con mucha alegría. Me parece una decisión fantástica de Arturo, porque podría haberse quedado en Europa, en equipos de media tabla, ganando dinero y disfrutando, pero decide competir, venir a uno de los clubes más grandes de América, a ponerse objetivos de campeonatos. Después de todo lo que ganó, de la carrera que hizo, seguir poniéndose desafíos me parece maravilloso, digno de imitar. Volver a Sudamérica y a Flamengo es la mejor manera de hacerlo, porque es un club que te presiona todo el día, que tiene que ganar todo. No se me ocurre un mejor lugar para Arturo.

Cicinho dijo que Vidal llegó a retirarse y a disfrutar de la playa de Río de Janeiro…

En dos años hablamos. Arturo le contestó perfecto: si él no pudo disfrutar del fútbol, ni ponerse objetivos de competir y pelear por cosas hasta el final, problema de él.

Como su agente, ¿qué papel ha cumplido en los líos financieros entre Vidal y su primo?

Del tema de Arturo y su familia yo había estado afuera los últimos 10 años. Ahora, por lo que pasó, Arturo me pidió ayuda y estoy tratando de hacerlo para que termine de la mejor manera posible.

¿Colo Colo intentó fichar a Vidal ahora?

No.

¿Cómo ve el futuro de Alexis Sánchez?

Lo mismo. Otro animal competitivo que quiere seguir en el más alto nivel, compitiendo por títulos, por seguir ganando y demostrando que está vigente. Vienen un par de años muy buenos en la carrera de Alexis.

¿Ve cercana la vuelta a Chile de los jugadores de la Generación Dorada que maneja?

No, ojalá que no.

¿Por qué no?

No lo veo como un paso necesario. No tienen nada que cerrar. Hicieron unas carreras maravillosas. El final de la carrera en el club de sus amores no es un paso que me parezca obligatorio ni necesario.

¿Prefiere que se retiren en Europa?

Que se retiren donde sean felices. Que hagan lo que les haga felices, que terminen sus carreras como quieran y donde quieran.

¿Hay opción de que Medel vuelva a la UC?

Es un sueño de Gary y voy a hacer lo posible para que pase... Va a pasar.

¿Y Alexis a la U?

Lo veo difícil.

¿Maneja los negocios de sus jugadores? ¿Administra sus fortunas, su patrimonio?

A todos les insisto mucho en que ahorren y les ayudo a gestionar esos ahorros. Cada uno después tiene iniciativas personales de hacer negocios y eso va por su lado.

¿Qué opina del torneo y del fútbol joven?

Es un tema más de base. No se puede jugar en las canchas en las que se juega, con la programación que se hace, con equipos sin estadio o que cambian de estadio todos los fines de semana. No se puede jugar con estos árbitros que son un desastre. Hay muchas cuestiones de infraestructura de campeonato que no permiten que el nivel sea bueno. Con respecto al fútbol joven, es difícil de analizar, porque estuvo dos años parado. Chile fue el país del mundo que más tiempo estuvo sin competencia, entre el estallido social y la pandemia, más un retraso en la vuelta a la actividad. Es un golpe mortal. Nos costará recuperarnos de eso.

¿Qué opinión tiene del reglamento y el registro de agentes que impulsó la ANFP?

Me encantaría que la actividad de los representantes estuviera bien reglamentada, con normativa para el accionar de los representantes con los clubes y los jugadores, pero eso no pasa. Hay un reglamento que nadie conoce. Nuestra actividad está en el aire.

¿En qué sentido?

Hay un registro de intermediarios donde solo hay tres registrados…

¿Cualquiera puede ser agente en Chile?

En Chile y en el mundo. Ya no existen más las licencias FIFA como antes, que la FIFA intervenía sobre la capacidad de una persona para hacer esta actividad. Cada federación tiene un registro de intermediarios donde cualquiera puede inscribirse, dando una prueba o pagando una inscripción y eso te habilita para trabajar como intermediario. Estoy inscrito en 12 federaciones, porque en esas federaciones si uno no está inscrito, no puede trabajar con los clubes, pero no es lo que pasa acá. Acá hay un registro donde hay tres agentes inscritos y hay 20 más que trabajamos con todos los clubes sin estar inscritos en ninguna parte. Me estoy haciendo un gol en contra, pero no importa.

¿Qué le parece que la ANFP impulse una reforma de estatutos que les impide a los representantes ser dueños de los clubes?

Excelente. Firmo abajo. Ahora, definamos qué es un representante, o si no es letra muerta.

¿Qué es un representante?

Tiene que definirlo la ANFP. Yo sé qué es un representante, pero ¿dónde está el registro? ¿A quiénes les vamos a prohibir que participen en la propiedad de un club?

A Sergio Morales, a Cristian Ogalde…

Pero ellos no son representantes. No están inscritos en ningún registro de representantes en Chile, igual que yo.

Pero sí ofrecen jugadores, los representan.

Es una ensalada, donde se prohíbe a ciertas personas hacer tales cosas, pero esas personas no están definidas en ningún lado.

¿Es incompatible ser representante y ser dueño de un club al mismo tiempo?

No.

Entonces, ¿por qué dice que firma los nuevos estatutos de la ANFP que prohíben eso?

Porque si quieren hacer la ley, que la hagan, así termina esta discusión eterna y se evitan problemas. Ahora, si me preguntan de verdad, no entiendo por qué. Si el agente que tiene un club lo administra bien, con responsabilidad, transparencia, sin conflictos de intereses y haciendo lo mejor…

Pero, ¿no le complicaría el negocio que ese representante solo llevara a sus propios jugadores y no a futbolistas de los demás?

Es que no debiera llevar solo a sus jugadores. Si un representante es dueño de un club y lo hace bien, no lleva solo a sus jugadores. Se abre a todos. Y hay casos. Los dueños de La Calera son representantes y lo han hecho espectacular. Es un ejemplo. ¿Por qué vamos a prohibirle al dueño de La Calera ser dueño de La Calera, si lo ha hecho espectacular? ¿A quién perjudicó?

¿En el mundo del fútbol se demoniza a los representantes?

No. Es en los portales y las redes. Los jugadores, los clubes y los técnicos no demonizan. Es la prensa y las redes sociales.

¿Por qué dice eso?

Hacemos una función que no es grata. Cuando el jugador de tu club la rompe, yo lo vendo. Y cuando traigo un jugador que funciona, nadie lo dice; y cuando traigo un jugador que no funciona, es culpa mía. Es normal. En Chile se exacerba, pero en el mundo los agentes públicamente no existen, no los conoce nadie.

¿Lee las redes sociales?

No, aunque me comentan cuando se dicen barbaridades o pasan cosas muy notables, pero no las tengo en mi teléfono. Miro una vez al día, por ahí. Tengo un Twitter con cosas de fútbol internacional que leo, porque es más fácil leer Twitter que 10 diarios.

¿Cuántos idiomas habla? ¿Cómo se hace para negociar en otras federaciones?

Español, inglés, italiano, un poco de francés. Con esos ya te arreglas en cualquier lado.

Cuando empezó, ¿se imaginaba tener una empresa así?

No, nunca me lo imaginé.

¿Piensa seguir creciendo?

Todavía podemos. Me gustaría crecer. Ir a la MLS, que es la liga que más va a crecer.

¿Se refiere a llevar jugadores a la MLS?

Ya tenemos un montón. Me gustaría ser un agente más importante en la MLS. Creo que, en un par de años, el campeón de la MLS jugará la Champions League.

Tiene a los mejores jugadores, ¿ve futbolistas cercanos al nivel de los históricos, pensando en el recambio de la Roja?

Sí. Hay jóvenes muy buenos, que están esperando la oportunidad.Eso va a pasar.

¿Cómo se hace cuando hay una oferta, pero a un jugador joven aún le falta para salir?

Cuando empezamos a trabajar juntos, hacemos un plan, imaginamos la carrera que queremos. Entonces, cada cosa que va pasando, encaja o no en ese plan. Cuando encaja, vamos adelante. Cuando no encaja, la dejamos pasar.

¿Varían mucho las ambiciones del jugador?

Por supuesto. Hay jugadores que sueñan con jugar en Primera y hay otros que quieren ser el mejor del mundo o de la historia.

¿Cuesta que un jugador joven entienda que lo deportivo está por sobre lo económico?

No, pero depende de cada jugador. Por ejemplo, Arturo era un chico con más necesidades que nadie y cuando estaba en Colo Colo, dejamos pasar a Cruz Azul, Villarreal y CSKA. Hasta que llegó el Leverkusen y nos pareció el club correcto. Y había que decirle “no vayamos al Cruz Azul”. Era mucho dinero. Arturo estuvo de acuerdo, y tan mal no nos salió.