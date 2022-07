Mauricio Pinilla apunta a Ignacio Tapia tras el Superclásico: “Es increíble lo de este chico, podría jugar yo y lo haría mejor”

Nadie se salva en la U. Tras la caída ante Colo Colo, los jugadores del cuadro laico han sido los principales apuntados. Su rendimiento, principalmente en el segundo tiempo, dejó muy disconforme a la parcialidad azul. Claro que no solo son los hinchas quienes sufren.

Ex jugadores de Universidad de Chile también salen el paso del mal momento. “El segundo tiempo fue un asco, no hilaban dos pasos más allá de la primera jugada y el remate de Assadi al primer palo. El resto fue totalmente dominado por Colo Colo, sometido por Colo Colo”, aseguró Mauricio Pinilla, en los micrófonos de radio Agricultura.

El ex goleador es severo. Culpa a la plantilla de responder en los momentos claves. “A este plantel les puedes poner a Guardiola, Klopp o Naggelsman, pero será imposible hacerlos jugar bien. Este equipo no tiene defensas”, sostiene.

Leonardo Gil bate a Cristóbal Campos. Foto: Marco Muga/AgenciaUno

“Así no se puede”

Claro que las criticas no quedan ahí. Disconforme con el rendimiento de los zagueros, el otrora seleccionado nacional centra sus palabras en un nombre: Ignacio Tapia. “No puede tirar cuatro pelotas fuera de la cancha en menos de 25 minutos, no puede cometer esa cantidad de errores. Pelota aérea que va a cabecear, la deja corta. De esta forma no se puede”, reflexiona al respecto del rendimiento del defensor.

Para Pinigol, lo exhibido por el ex Huachipato es para el olvido desde todos los aspectos del juego: “Yo podría pararme a jugar de central y lo haría mejor. Es increíble lo de este chico, increíble, con todo el respeto, ya que es un colega de profesión, pero no puede ser el central de la U”, agrega.

El mundialista de 2014 le quita responsabilidad al técnico de la U. En sus palabras, lo mostrado por los estudiantiles en el primer tiempo ante Colo Colo fue “un milagro”.

“En el segundo tiempo se desplomó todo. El cuadro albo hizo todo lo posible para que la U empezara ganando el partido y no lo aprovechó. Los de Quinteros reaccionaron pero el complemento fue un trámite penoso para el equipo azul”, sentencia.